. Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.



"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман на пресс-конференции в пятницу в Алматы.



По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.



"Пока идет угасание "дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман