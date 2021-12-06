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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4605460646074608>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:19

Банковая отказалась сообщить привита ли первая леди Елена Зеленская.

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента агенству «Украинские новости».

Руководитель агенства Денис Иванеско напомнил, что хотя леди Зе и не работает в ОП, но посещает его для подготовки к мероприятиям (о которых указывается и на сайте ОП), а значит, по закону у нее на входе должны спрашивать сертификат о вакцинации или тест.

"Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка Первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа", - задается вопросом Денис Иванеско.


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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:20

Цікаво...

«Штам «Дельта» распространялся в Японии очень быстро и не пропускал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что в конечном итоге он стал неисправным и не смог производить свои копии», — пояснил профессора Национального института генетики Японии Ицуро Иноуэ. Снижение уровня заболеваемости Covid-19 зафиксировано в Японии через три месяца после пика пандемии с рекордным колличесвом заражений, которое достигало до 26 тыс. человек в сутки.
https://svoboda.ua/27165/2021/uchenye-o ... onavirusa/

Чомусь немає ані слова про вакцинацію та її ефективність :roll:
Невже вірус поламався сам по собі? Може у нас теж так буде?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:15

  yanyura написав:Какую страну смотреть по избыточной смертности? Бурунди или ДРК?


Давайте графики избыточной смертности по обеим странам.

Смотрю, в Бурунди, график вакцинации на минфине начинается с 19 октября 2021 года. До этого вакцинации не было? Или статистику не вели?

  Вкладчик1234 написав:Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации


Информация о статусе вакцинации является конфиденциальной, также это является медицинской тайной.

Разглашение такой информации без письменного согласия владельца может повлечь квалификацию сразу по нескольким статьям Кримінального Кодексу України, например:
Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.


Поэтому ответ с отказом на предоставление такой информации был предоставлен в полном соответствии с законами Украины.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:46

  vitaliian написав:Куда пропал будивельнык? Надеюсь жив, просто за неуплату отключили интернет.
По собі судиш?
Поки один тутешній накидувач фекалій на вентилятор - не зрозуміє разом з своїм керівництвом , що в тухлій атмосфері добре себе почувають тільки невдахи - доти будеш мати можливість нюхати те що розбризкує основний розбризкувач
А альтернатива тобі і так не потрібна
- та що складна і розумна - ти не зрозумієш
-а та що примітивна - не цікава мені...

ПС
Ще поспостерігаю тиждень другий..а там прийму рішення....чи потрібен я вам...бо такі як головний накидувач - мені точно не потрібні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:59

budivelnik манией величия вы здесь никого не удивите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

. Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.

"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман на пресс-конференции в пятницу в Алматы.

По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.

"Пока идет угасание "дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:ПС
Ще поспостерігаю тиждень другий..а там прийму рішення....чи потрібен я вам...бо такі як головний накидувач - мені точно не потрібні

Давай угадаю: не придёшь, а прибежишь!!!
Даю максимум месяц, но будьте раньше. Где-то когда ковидные суточные смерти упадут к 100. :lol:
Начнется новая песня "все позаду, я ж казав" :mrgreen:

  fler написав:Може у нас теж так буде?


Тссс, всем молчать. Не пугать мадам!! Пока неуверенно, но уже почти прогнозы звучат!! :lol:
Ещё немного, и " я ж говорила!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 гру, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:03

  vitaliian написав:Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад


Не с увеличением числа вакцинированных, а с увеличением числа переболевших и получивших таким образом приобретённый активный иммунитет.

Еще в начале 2020 года это обсуждалось, что все переболеют. Но вакцинаторы с этим были не согласны и верили в чудо-лекарства.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:17

Оьновили. Нормально так от голода мрут. (ну не от Ковид же, которым все переболели ещё в начале 2020 :lol: )
Зображення
Для насильно уколотых и вследствие этого потерявших когнитивные способности, а также прочих штатных лжецов напомню: нормативная суточная смертность 1600-1800
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:31

Hotab, Вы объяснитесь по поводу Вашей клеветы? А именно:

  Hotab написав:Вон Цитрин выдумывает цифры курящих трупов и без госстата


Напомню, что цифры я не придумывал, их опубликовал МОЗ Украины:
https://phc.org.ua/news/85-000-ukrainci ... -kurinnyam
И Вы ссылку видели, поэтому осознавали, что пишете клевету.

Также, Вы не ответили, зачем Вы голословно и ложно обвинив меня во лжи, начали безосновательно дискредитировать официальную статистику? Зачем Вы сознательно сравнивали цифры, которые нельзя сравнивать и ссылались на конспирологические статмодели "в разы больше"?

  Hotab написав:А 17 млн умерших от Ковид - официальная позиция ВОЗ.


Где ссылка на официальную статистику ВОЗ, где фигурирует 17 млн умерших от ковида? Или Вы написали ложь?


Зачем Вы ложно пытались приписать свои фантазии МОЗ и Ляшко? (детали тут)


Наконец, почему Вы постоянно избегаете отвечать на поставленные вопросы и вместо ответов переходите на личности, не гнушаясь писать клевету и голословные обвинения во лжи?
Цитрин
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