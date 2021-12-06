с переменным успехом на разных фронтах
Federal judge blocks COVID vaccine mandate for health care workers
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:44
с переменным успехом на разных фронтах
Додано: Вів 07 гру, 2021 00:00
Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания.
А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.
Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:
Додано: Вів 07 гру, 2021 01:23
Сколько ещё вариантов придумаете, господин "не-антивакс"?
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