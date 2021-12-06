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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4605460646074608 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Пон 06 гру, 2021 23:44 Libo написав: ЗЫ В Америке на бустер уже загоняют даже малолеток. Говорят, антиваксам хана, покупайте белые тапочки. ЗЫ В Америке на бустер уже загоняют даже малолеток. Говорят, антиваксам хана, покупайте белые тапочки.

с переменным успехом на разных фронтах

Federal judge blocks COVID vaccine mandate for health care workers

https://health.wusf.usf.edu/health-news-florida/2021-12-02/federal-judge-blocks-covid-vaccine-mandate-for-health-care-workers с переменным успехом на разных фронтах pilker Повідомлень: 99 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 00:00

А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.

Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:



"Так выпьем за дедов по чарке чьей-то водки

И снова в интернет – оттачивать умы,

Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.

А наши не придут… Все наши – это мы".



(© Copyright: mutatis mutandis, Андрей Шигин, 2016).

Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания.А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого: Igneus Повідомлень: 1195 З нами з: 29.08.18 Подякував: 787 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 01:23 Цитрин написав: Вкладчик1234 написав: Как может быть "надлишкова смернисть" в странах-ваксах? Как может быть "надлишкова смернисть" в странах-ваксах?



Как вариант - побочные эффекты. Чтобы это исключить, нужно смотреть на страны, которые вакцину не использовали - увеличилась ли у них "надлишкова смернисть"? Как вариант - побочные эффекты. Чтобы это исключить, нужно смотреть на страны, которые вакцину не использовали - увеличилась ли у них "надлишкова смернисть"?

Сколько ещё вариантов придумаете, господин "не-антивакс"? Сколько ещё вариантов придумаете, господин "не-антивакс"? ЛАД 2 Повідомлень: 20970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4990 раз. Подякували: 4624 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4605460646074608 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7892 14835736

ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53