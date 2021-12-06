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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4605460646074608

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:44

  Libo написав:ЗЫ В Америке на бустер уже загоняют даже малолеток. Говорят, антиваксам хана, покупайте белые тапочки. :idea:

с переменным успехом на разных фронтах
Federal judge blocks COVID vaccine mandate for health care workers

https://health.wusf.usf.edu/health-news-florida/2021-12-02/federal-judge-blocks-covid-vaccine-mandate-for-health-care-workers
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:00

Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания.
А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.
Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:

"Так выпьем за дедов по чарке чьей-то водки
И снова в интернет – оттачивать умы,
Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
А наши не придут… Все наши – это мы".

(© Copyright: mutatis mutandis, Андрей Шигин, 2016).
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:23

  Цитрин написав:
  Вкладчик1234 написав:Как может быть "надлишкова смернисть" в странах-ваксах?


Как вариант - побочные эффекты. Чтобы это исключить, нужно смотреть на страны, которые вакцину не использовали - увеличилась ли у них "надлишкова смернисть"?

Сколько ещё вариантов придумаете, господин "не-антивакс"?
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