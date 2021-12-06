Додано: Вів 07 гру, 2021 05:57

ЛАД написав: Продолжайте ждать пока все переболеют и умрёт пусть даже 1% населения. Всего-то каких-то тысяч 400. Продолжайте ждать пока все переболеют и умрёт пусть даже 1% населения. Всего-то каких-то тысяч 400.

ЛАД написав: Может, больше. Зато какое облегчение для пенсионного фонда!

Чувствуется "борец за права человека"! Может, больше. Зато какое облегчение для пенсионного фонда!Чувствуется "борец за права человека"!

Во первых не 1%, а 0.8%. По данным ВОЗ тяжелое течение у 5% из них 16% погибает. 0.05 * 0.16 = 0.8%Во вторых процент не от всего населения за год, а процент от заболевших. А болеть будут не все одномоментно. Все это будет растянуто на несколько лет.По некоторым оценкам, эпидемия может продолжаться до 2026 года. При текущих темпах 3 млн в год, за 6 лет во всём мире от ковида погибнет 18 млн человек. Или 18 / 7948.119 = 0.2% населения Земли.От курения за те-же 6 лет во всём мире погибнут 8.7 * 6 = 52.2 млн. человек. Или 52.2 / 7948.119 = 0.7% населения Земли.Если эпидемия будет продолжаться дольше, то погибнет конечно больше. Но и от курения за то-же время погибнет тоже больше.Цифры конечно не будут всё это время константой, они будут меняться, поэтому конечная цифра может ± отличаться, для более точной оценки нужно моделировать смертность и интегрировать результат по времени. Но сколько погибнет для приблизительной оценки думаю понятно.Да, какой-то процент погибнет. От курения гибнет больше и Вас это почему-то совсем не волнует. А из-за ковида прямо шиза... Только не нужно пафоса, что государство сильно беспокоит жизнь пенсионеров и права нарушаются ради помощи пенсионерам...