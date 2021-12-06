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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 460746084609461046114612>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 05:19

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Горе то яке (для ковідофілів)

Вы, вроде, маразмом не страдали.
Где Вы нашли "ковідофілів"?

Просто назвать всех "свидетелями ковида", как ему хотелось бы, не получается по причине слишком уж навязчивой окружающей реальности :roll: - вот и приходится использовать другую кликуху, в слабости которой он даже сам себе тихо признаётся.

P.S. Это все таки легче чем признаться в полной несостоятельности своего мировозрения - это же КАК же был он неправ! :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 05:57

  ЛАД написав:Продолжайте ждать пока все переболеют и умрёт пусть даже 1% населения. Всего-то каких-то тысяч 400.


Во первых не 1%, а 0.8%. По данным ВОЗ тяжелое течение у 5% из них 16% погибает. 0.05 * 0.16 = 0.8%

Во вторых процент не от всего населения за год, а процент от заболевших. А болеть будут не все одномоментно. Все это будет растянуто на несколько лет.

По некоторым оценкам, эпидемия может продолжаться до 2026 года. При текущих темпах 3 млн в год, за 6 лет во всём мире от ковида погибнет 18 млн человек. Или 18 / 7948.119 = 0.2% населения Земли.

От курения за те-же 6 лет во всём мире погибнут 8.7 * 6 = 52.2 млн. человек. Или 52.2 / 7948.119 = 0.7% населения Земли.

Если эпидемия будет продолжаться дольше, то погибнет конечно больше. Но и от курения за то-же время погибнет тоже больше.

Цифры конечно не будут всё это время константой, они будут меняться, поэтому конечная цифра может ± отличаться, для более точной оценки нужно моделировать смертность и интегрировать результат по времени. Но сколько погибнет для приблизительной оценки думаю понятно.

  ЛАД написав:Может, больше. Зато какое облегчение для пенсионного фонда!
Чувствуется "борец за права человека"!


Да, какой-то процент погибнет. От курения гибнет больше и Вас это почему-то совсем не волнует. А из-за ковида прямо шиза... Только не нужно пафоса, что государство сильно беспокоит жизнь пенсионеров и права нарушаются ради помощи пенсионерам...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:15

  Igneus написав:А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.


Зі Святом, з Днем Збройних сил України!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:!: :!: :!:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:43

Демограф Ракша показал график мышебратьев по взаимозависимости смертности общей, оперативных данных по Ковид (ежесуточных, на утро, как и у нас, она же поданная "в мир"), скорректированой через месяц-полтора (попадает в свою государственную статистику.. в Украине так не делают).
График хорошо показывает рост смертности синхронный: есть Ковид - есть рост смертей учтенного ковида и неучтенного ковида.
(кликабельно))
Зображення

Зображення

2 юрыст: Валютную ветку вчера заспамили поздравлениями,какой смысл и здесь дублировать.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 гру, 2021 07:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:48

  Hotab написав:График хорошо показывает рост смертности


Добавьте на график вакцинацию и уровень ограничений. Если не получается, давайте ссылку на датасет.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:52

  Цитрин написав:
  Hotab написав:График хорошо показывает рост смертности


Добавьте на график вакцинацию и уровень ограничений. Если не получается, давайте ссылку на датасет.

Вы не забыли,что мне с лжецами не о чем разговаривать?
:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 гру, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:01

  Ой+ написав:Горе то яке (для ковідофілів):
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва"


а шо это даёт?
они практически все ограничение переместили из красной зоны в жёлтую.
т.е. желтая стала с более жёсткими ограничениями.

А виталик издал новую бумагу в которой прописал, что в Киеве даже в тролейбусе проезд по прежнему только с куринным кодом.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:16

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад


Не с увеличением числа вакцинированных, а с увеличением числа переболевших и получивших таким образом приобретённый активный иммунитет.

Еще в начале 2020 года это обсуждалось, что все переболеют. Но вакцинаторы с этим были не согласны и верили в чудо-лекарства.

Продолжайте ждать пока все переболеют и умрёт пусть даже 1% населения. Всего-то каких-то тысяч 400. Может, больше. Зато какое облегчение для пенсионного фонда!
Чувствуется "борец за права человека"!
Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:37

  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:.......
По большому счету от исследования толку не очень много. Из этих данных не может быть получено лекарство (скорее всего)

Лекарство вряд ли, но такая задача и не ставилась.
Зато, возможно, поможет усовершенствовать вакцину или предусмотреть меры безопасности при её использовании. И поможет при разработке новых вакцин.

Возможно, вы правы. Для улучшения вакцин это может сгодиться
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:40

  Hotab написав:Вы не забыли,что мне с лжецами не очень разговаривать?


Предоставлением ложных данных и ложными обвинениями во лжи к сожалению занимались Вы, чем сами себя и дискредитировали. Очень жаль, что Вы решили так себя вести. Если надумаете извиниться, то вот тут сообщение с подборкой вопросов, можете на него ответить.

Сможете признать свои ошибки - отлично, это достойно уважения. Нет, тоже не страшно. В любом варианте я на Вас не сержусь, так что выбор за Вами... :wink:
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