Вы, вроде, маразмом не страдали. Где Вы нашли "ковідофілів"?
Просто назвать всех "свидетелями ковида", как ему хотелось бы, не получается по причине слишком уж навязчивой окружающей реальности - вот и приходится использовать другую кликуху, в слабости которой он даже сам себе тихо признаётся.
P.S. Это все таки легче чем признаться в полной несостоятельности своего мировозрения - это же КАК же был он неправ!
ЛАД написав:Продолжайте ждать пока все переболеют и умрёт пусть даже 1% населения. Всего-то каких-то тысяч 400.
Во первых не 1%, а 0.8%. По данным ВОЗ тяжелое течение у 5% из них 16% погибает. 0.05 * 0.16 = 0.8%
Во вторых процент не от всего населения за год, а процент от заболевших. А болеть будут не все одномоментно. Все это будет растянуто на несколько лет.
По некоторым оценкам, эпидемия может продолжаться до 2026 года. При текущих темпах 3 млн в год, за 6 лет во всём мире от ковида погибнет 18 млн человек. Или 18 / 7948.119 = 0.2% населения Земли.
От курения за те-же 6 лет во всём мире погибнут 8.7 * 6 = 52.2 млн. человек. Или 52.2 / 7948.119 = 0.7% населения Земли.
Если эпидемия будет продолжаться дольше, то погибнет конечно больше. Но и от курения за то-же время погибнет тоже больше.
Цифры конечно не будут всё это время константой, они будут меняться, поэтому конечная цифра может ± отличаться, для более точной оценки нужно моделировать смертность и интегрировать результат по времени. Но сколько погибнет для приблизительной оценки думаю понятно.
ЛАД написав:Может, больше. Зато какое облегчение для пенсионного фонда! Чувствуется "борец за права человека"!
Да, какой-то процент погибнет. От курения гибнет больше и Вас это почему-то совсем не волнует. А из-за ковида прямо шиза... Только не нужно пафоса, что государство сильно беспокоит жизнь пенсионеров и права нарушаются ради помощи пенсионерам...
Igneus написав:А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.
Зі Святом, з Днем Збройних сил України! Слава Україні! Смерть москалям!
Демограф Ракша показал график мышебратьев по взаимозависимости смертности общей, оперативных данных по Ковид (ежесуточных, на утро, как и у нас, она же поданная "в мир"), скорректированой через месяц-полтора (попадает в свою государственную статистику.. в Украине так не делают). График хорошо показывает рост смертности синхронный: есть Ковид - есть рост смертей учтенного ковида и неучтенного ковида. (кликабельно))
2 юрыст: Валютную ветку вчера заспамили поздравлениями,какой смысл и здесь дублировать.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 гру, 2021 07:51, всього редагувалось 1 раз.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва"
а шо это даёт? они практически все ограничение переместили из красной зоны в жёлтую. т.е. желтая стала с более жёсткими ограничениями.
А виталик издал новую бумагу в которой прописал, что в Киеве даже в тролейбусе проезд по прежнему только с куринным кодом.
Hotab написав:Вы не забыли,что мне с лжецами не очень разговаривать?
Предоставлением ложных данных и ложными обвинениями во лжи к сожалению занимались Вы, чем сами себя и дискредитировали. Очень жаль, что Вы решили так себя вести. Если надумаете извиниться, то вот тут сообщение с подборкой вопросов, можете на него ответить.
Сможете признать свои ошибки - отлично, это достойно уважения. Нет, тоже не страшно. В любом варианте я на Вас не сержусь, так что выбор за Вами...