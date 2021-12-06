Ученые Оксфордского университета выяснили, что при комбинации различных вакцин от коронавируса иммунный ответ организма повышается. Их исследование показало, что введение препаратов Moderna или Novavax после укола AstraZeneca дает высокий иммунитет к Covid-19.



Результаты исследования опубликованы в Lancet.



Исследователи изучили данные 1070 британцев, которым ввели одну дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель привили либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax.



"Мы увидели, что то, что вы получили одну дозу определенной вакцины, не означает, что вы должны получать ту же вакцину в качестве второй дозы", - резюмировал профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.



По его словам, те, кто соединил вакцины от AstraZeneca и Moderna, получили в 17 раз более высокий уровень нейтрализующих антител, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca, а те, кому после AstraZenaca укололи Novavax - в четыре раза.



У для тех, кого вакцинировали первой дозой Pfizer, получение второй прививки Moderna привело к образованию в 1,3 раза больше нейтрализующих антител, в то же время после укола Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.



Также у привитых наблюдался различный ответ Т-клеток после комбинаций разных типов вакцин. Т-клетки - это белые тельца в крови человека, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки.



Так, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer привели к одинаковому количеству Т-клеток, сочетание вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna - к появлению в 3,5 раза больше Т-клеток, а вторая доза Novavax показала увеличение количества Т-клеток в 4,8 раза.



Для Pfizer вторая доза Moderna увеличила количество Т-клеток в 1,5 раза, тогда как вторая доза Novavax привела к меньшему количеству Т-клеток.