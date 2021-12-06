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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
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Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ученые Оксфордского университета выяснили, что при комбинации различных вакцин от коронавируса иммунный ответ организма повышается. Их исследование показало, что введение препаратов Moderna или Novavax после укола AstraZeneca дает высокий иммунитет к Covid-19.

Результаты исследования опубликованы в Lancet.

Исследователи изучили данные 1070 британцев, которым ввели одну дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель привили либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax.

"Мы увидели, что то, что вы получили одну дозу определенной вакцины, не означает, что вы должны получать ту же вакцину в качестве второй дозы", - резюмировал профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.

По его словам, те, кто соединил вакцины от AstraZeneca и Moderna, получили в 17 раз более высокий уровень нейтрализующих антител, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca, а те, кому после AstraZenaca укололи Novavax - в четыре раза.

У для тех, кого вакцинировали первой дозой Pfizer, получение второй прививки Moderna привело к образованию в 1,3 раза больше нейтрализующих антител, в то же время после укола Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.

Также у привитых наблюдался различный ответ Т-клеток после комбинаций разных типов вакцин. Т-клетки - это белые тельца в крови человека, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки.

Так, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer привели к одинаковому количеству Т-клеток, сочетание вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna - к появлению в 3,5 раза больше Т-клеток, а вторая доза Novavax показала увеличение количества Т-клеток в 4,8 раза.

Для Pfizer вторая доза Moderna увеличила количество Т-клеток в 1,5 раза, тогда как вторая доза Novavax привела к меньшему количеству Т-клеток.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:09

  vitaliian написав:Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.



Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.
Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .
Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??
В общем ничего не понятно, но интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:09

  vitaliian написав:Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.



Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.
Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .
Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??
В общем ничего не понятно, но интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:10

vitaliian, иммунитет зависит от тяжести протекания болезни. Если болезнь протекает легко, то организм не успевает выработать антитела и иммунитета у него нет или он очень слабый. Человек в таком случае может заболеть повторно. Поэтому кто укололся и переболел в легкой форме... вобщем Вы поняли)))
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:11

привіт!

сорян не читав чи писали про новий штам "покімон"?

чьо як він там себе веде? вбиває народ чи просто став простудою?

а якшо став лише постудою то чьо з сеграгацією?

зі. сорян за оформлення тексту... пишу лівою... права після операції...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:15

? ваксам...

ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:16

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.



Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.
Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .
Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??
В общем ничего не понятно, но интересно.

Я тоже об этом думал, напишу своё имхо как не специалиста (поскольку специалистов здесь нет), 1. Вспышки происходят в межсезонье, когда убирается два фактора воздействия на вирус летом солнце, зимой холод. 2. Иммунитет со старого штамма на новый не действует, поэтому гриппом можно болеть хоть 5 раз в год, каждый год по кругу, захватывая все штаммы по очереди 3. Возможно сезонные ОРВИ усиливают уязвимость иммунитета перед ковидом. Их же тысячи вирусов которые мы переносим бессимптомно. 4. От оммикрона никуда не деться, он придёт неминуемо как пришла дельта, до тех пор пока не придумают таблетки от вируса ковид не уйдет. 5. Даже при 90% вакцинации смертность будет оставаться высокой потому что 10% невакцинированных на секунду это 4 млн человек, при смертности 4% это 160 тыс смертей. Так что рекордов впереди будет побито много.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 гру, 2021 09:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:17

  change_pm написав:ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....

Вы сейчас с кем разговариваете?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:19

  Hotab написав:
  change_pm написав:ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....

Вы сейчас с кем разговариваете?

С будивельныком. Он всё слышит
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:25

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....

Вы сейчас с кем разговариваете?

С будивельныком. Он всё слышит

Откровенно говоря,думал его вальнул Ковид. Не полностью, но под аппаратом то не очень удобно писать огромные простыни. Но к счастью жив-здоров и скоро вернётся,я это чувствую.


Ракша дал интервью"Республике" о том, помог ли именно локдаун в РФ ,или нет.
Ну и вообще, интересные взаимосвязи, если кому интересно.


https://republic.ru/posts/102474
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