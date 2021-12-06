Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32

vitaliian написав: Даже при 90% вакцинации смертность будет оставаться высокой потому что 10% невакцинированных на секунду это 4 млн человек, при смертности 4% это 160 тыс смертей. Так что рекордов впереди будет побито много. Даже при 90% вакцинации смертность будет оставаться высокой потому что 10% невакцинированных на секунду это 4 млн человек, при смертности 4% это 160 тыс смертей. Так что рекордов впереди будет побито много.

На этот счёт у меня тоже есть мысли.1. Группа смерти это 60+. Она же, КМК,наименее переболевшая. И, следовательно, основные смерти ещё впереди. Но чтобы эти смерти случились, надо чтобы их кто-то, неплохо прячущихся по шкерам,заразил. А это п.22. Молодежь. Цепляющие быстро и распространяющие мощно. Они же наиболее переболевшая группа. Они же , при достижении некоторой массы переболевших, сами автоматом гасят распространение.Вывод такой. Если пенсы не ширнутся до следующей волны (а думаю нет, наши антиваксы много делают для этого) то следующая волна снова выкосит десятки тысяч пенсов. А следующая волна неминуемо будет, хотя чую какие-то вангования, что все позади, должны от докторов наук ещё прозвучать.