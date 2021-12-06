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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4609461046114612>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:25

  flyman написав:
  justit написав:
  flyman написав:
але омікрон без летальних випадків,
він витіснить всі попередні грецькі літери,
і буде пандемія насморку,


Хто його знає чи не буде масово летальних

щоб віруси поширюватися тре більше заразності менше летальності,
пригадай як в Ухані падали замертво,
ціль віруса виживати, а не вбивати. Чим далі, тим він більше ітиме на кооперацію з людським організмом. Он вже навіть частину людського білка собі перейняв, стає свійським, одомашненим.

у мене взагалі нова тіерія стосовно цього всього з"явилось...

- вірус-патч з полішеними бенефітами для виживших

- влада вакцинующа плебс захищає паству як мурахи захищають тлю яку "доять"

можливо прийшов час населеню пропатчиться і бути готовим до випробувань
а не сидіти по клітках тримаючись за бустери і всього боячись...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Но к счастью жив-здоров
я тоже этому рад.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:26

  Hotab написав:Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.


Есть такое понятие как бифуркация, в точке бифуркации система становится неустойчивой и происходит её переход из одного аттрактора в другой. Вот эта точка бифуркации и есть та самая точка, по достижении которой система меняет своё поведение. Грубо говоря - это математическое свойство нашего мира. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:ціль віруса виживати, а не вбивати.
сколько живёт ковид в организме?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:30

  Hotab написав:
  change_pm написав:ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....

Вы сейчас с кем разговариваете?

з тими в кого діти... в тебе є? біжиш записувати на вакцину?
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Даже при 90% вакцинации смертность будет оставаться высокой потому что 10% невакцинированных на секунду это 4 млн человек, при смертности 4% это 160 тыс смертей. Так что рекордов впереди будет побито много.


На этот счёт у меня тоже есть мысли.

1. Группа смерти это 60+. Она же, КМК,наименее переболевшая. И, следовательно, основные смерти ещё впереди. Но чтобы эти смерти случились, надо чтобы их кто-то, неплохо прячущихся по шкерам,заразил. А это п.2
2. Молодежь. Цепляющие быстро и распространяющие мощно. Они же наиболее переболевшая группа. Они же , при достижении некоторой массы переболевших, сами автоматом гасят распространение.

Вывод такой. Если пенсы не ширнутся до следующей волны (а думаю нет, наши антиваксы много делают для этого) то следующая волна снова выкосит десятки тысяч пенсов. А следующая волна неминуемо будет, хотя чую какие-то вангования, что все позади, должны от докторов наук ещё прозвучать. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 гру, 2021 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:ви там як малих дітей підготували колотись?

час підходить....

Вы сейчас с кем разговариваете?

С будивельныком. Он всё слышит

хіхі... з будіком? після того як він покорно пльочо підставив? хіхі...

а як дихав як дихав...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:45

Hotab Как минимум рекорд этой волны будет побит в 2022 (скорее всего осенью) и не забывайте что вакцины на новые штаммы могут не действовать, а новая волна всегда возглавляется новым штаммом, так что на вакцины я бы сильно не рассчитывал.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:46

  flyman написав:щоб віруси поширюватися тре більше заразності менше летальності,
пригадай як в Ухані падали замертво,
ціль віруса виживати, а не вбивати. Чим далі, тим він більше ітиме на кооперацію з людським організмом. Он вже навіть частину людського білка собі перейняв, стає свійським, одомашненим.


ну оно вобщемто так и есть. Чем более агрессивный и летальный вирус, тем быстрее гибнет человек, соответственно у вируса меньше шансов заразить новых людей. Поэтому очень агрессивные вирусы быстро вырождаются, остаются те, которые более лояльно к носителю относятся - такие больше всего распространяются :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:46

  change_pm написав:хіхі... з будіком? після того як він покорно пльочо підставив? хіхі...

а як дихав як дихав...

Плечо кОнечно кредитное?
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