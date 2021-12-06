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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4613461446154616>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:37

  flyman написав:кому тре сертифікат онлайн отримати з QR
https://thedigital.gov.ua/news/covid-sertifikat-pro-odnu-dozu-vaktsinatsii-mozhna-zgeneruvati-na-portali-diya


Так то з самого початку було простіше зробити ніж на смартфоні.

Правда є здоровенний затик для звичайного користувача: "А що се таке, ЕЦП?" :)

p.s. Аналгічний затик
- відправ мені файл зі свого смартфона на email.
- Не можу. В мене нема email :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:47

  justit написав:
  flyman написав:кому тре сертифікат онлайн отримати з QR
https://thedigital.gov.ua/news/covid-sertifikat-pro-odnu-dozu-vaktsinatsii-mozhna-zgeneruvati-na-portali-diya


Так то з самого початку було простіше зробити ніж на смартфоні.

Правда є здоровенний затик для звичайного користувача: "А що се таке, ЕЦП?" :)
...

Так уж и здоровенный? -- карта Привет-банка у каждого второго есть, а остальным -- придется в МВС мотнуться.
Но именно по причине этого мелкого затычка сделали сначала на смарте -- там Дия Пидпыс есть :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:ам Дия Пидпыс есть

С бодуна не унает(((
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:00

  _hunter написав:карта Привет-банка у каждого второго есть


Я было тоже так думал...
Но в последнее время часто напрягают вопросами: "Хочу поставити собі Дію на телефон. Але карток не маю..."

Так что вот так.
В пример с email потому и привел :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:06

  Ой+ написав:-----------
ЛАД
  Ой+ написав:Горе то яке (для ковідофілів):
........

Вы, вроде, маразмом не страдали.
Где Вы нашли "ковідофілів"?

Или Вы считаете, что есть люди, которые будут расстроены окончанием эпидемии или хотя бы этой волны?
Хотя, наверное, есть - производители вакцин и лекарств от ковида, наверное, будут в некоторой растерянности. Хотя они, думаю, не идиоты и понимают, что эпидемия не вечна.
Но, надеюсь, Вы понимаете, что здесь таких нет.
--------------

Ваші підозри про маразм не по адресу, бо він попізже настає:
........

Я, вообще-то, наоборот написал:
Вы, вроде, маразмом не страдали.

Но маразм и все прочие прелести могут наступать и гораздо раньше возраста патриархов.
По сути (о "ковідофілах") ответа нет.

Виробники вакцин не пропадуть:
Создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую пандемию, смертоноснее нынешней
https://enovosty.com/news/news_society/ ... -nyneshnej
Новая ковид-пандемия будет куда смертоноснее нынешней, которая ещё не завершилась. Как сообщают Экономические Новости, таким мнением поделилась создательница одной из самых популярных в мире вакцин — AstraZeneca Сара Гилберт.
Она отметила, что эта пандемия не будет последней, вирус и далее будет угрожать человеческим жизням и средствам к существованию людей. Новая пандемия вполне ожидаемо будет более смертельной и заразной.

Так що тема перспективна, будуть сіквели.

Читал это сообщение где-то на западных сайтах, не стал его нести сюда, т.к. это предположения, возможно, как-то обоснованные.
Но там говорилось не о ковид-пандемиях, а просто о пандемиях.
Так об этом говорят уже давно. И Билл Гейтс уже говорил.
И это, действительно, реально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:12

  justit написав:
  flyman написав:кому тре сертифікат онлайн отримати з QR
https://thedigital.gov.ua/news/covid-sertifikat-pro-odnu-dozu-vaktsinatsii-mozhna-zgeneruvati-na-portali-diya


Так то з самого початку було простіше зробити ніж на смартфоні.

Правда є здоровенний затик для звичайного користувача: "А що се таке, ЕЦП?" :)

p.s. Аналгічний затик
- відправ мені файл зі свого смартфона на email.
- Не можу. В мене нема email :mrgreen:

якщо є інернет банкінг, то робиться на раз-два і не тре ходити за сімейником і ніяких говноандроїд застосунків, тільки все одно та Дія - дно. Три рази падала поки зараєструвався, і ще не може з реєстрів сама стягнути дані, тре вводити все лапками.

Але плюс, що не тре кудись йти і стояти в черзі із зомбаками що отримати нечестивий код
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:15

  justit написав:
  _hunter написав:карта Привет-банка у каждого второго есть


Я было тоже так думал...
Но в последнее время часто напрягают вопросами: "Хочу поставити собі Дію на телефон. Але карток не маю..."

Так что вот так.
В пример с email потому и привел :D

я думав, що напишуть, основний затик: в людей бабубашкафони тіпа кнопочних Нокл та Зіменсів і інтерент не добиває до хати з сральніком за хлівом.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По сути (о "ковідофілах") ответа нет


К сожалению Ой+ давно не тот Ой+.
С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным.
Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:28

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.



Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.
Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .
Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??
В общем ничего не понятно, но интересно.

Где-то читал (возможно, даже у Ракши, не помню) такое объяснение, на мой взгляд, логичное.
Общество неоднородно и состоит из отдельных подмножеств, которые пересекаются относительно слабо.
В результате эпидемия охватывает сначала одно (или несколько) подмножеств, разгорается как положено, а затем "топливо" (непереболевшие) заканчивается и эпидемия угасает, но полностью не исчезает.
Позже, постепенно проникнув в другое подмножество, история повторяется.
На примере России.
Сначала болели Москва и Питер, в остальной стране случаи были значительно реже, потом пошло по регионам.
Но это географические подмножества. А такие подмножества есть и в одном городе.
Поэтому и пишу в "Хрониках...":
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
, т.е. тем, что таких подмножеств в России больше и связь между отдельными подмножествами слабее. Поэтому процесс у них сильно растягивается во времени.

И, к сожалению, видимо, иммунитет от ковида хоть "естественный", хоть "искусственный", не очень стойкий и со временем ослабевает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:03

  justit написав:
  _hunter написав:карта Привет-банка у каждого второго есть


Я было тоже так думал...
Но в последнее время часто напрягают вопросами: "Хочу поставити собі Дію на телефон. Але карток не маю..."

Так что вот так.
В пример с email потому и привел

Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта. А он у каждого первого гражданина точно быть должон :lol:
_hunter
 
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