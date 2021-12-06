Додано: Вів 07 гру, 2021 15:28

Hotab написав: vitaliian написав: Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно. Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.





Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.

Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .

Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??

В общем ничего не понятно, но интересно. Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся.Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) .Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета??В общем ничего не понятно, но интересно.

Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.

Где-то читал (возможно, даже у Ракши, не помню) такое объяснение, на мой взгляд, логичное.Общество неоднородно и состоит из отдельных подмножеств, которые пересекаются относительно слабо.В результате эпидемия охватывает сначала одно (или несколько) подмножеств, разгорается как положено, а затем "топливо" (непереболевшие) заканчивается и эпидемия угасает, но полностью не исчезает.Позже, постепенно проникнув в другое подмножество, история повторяется.На примере России.Сначала болели Москва и Питер, в остальной стране случаи были значительно реже, потом пошло по регионам.Но это географические подмножества. А такие подмножества есть и в одном городе.Поэтому и пишу в "Хрониках...":, т.е. тем, что таких подмножеств в России больше и связь между отдельными подмножествами слабее. Поэтому процесс у них сильно растягивается во времени.И, к сожалению, видимо, иммунитет от ковида хоть "естественный", хоть "искусственный", не очень стойкий и со временем ослабевает.