Ой+ написав:Горе то яке (для ковідофілів): ........
Вы, вроде, маразмом не страдали. Где Вы нашли "ковідофілів"?
Или Вы считаете, что есть люди, которые будут расстроены окончанием эпидемии или хотя бы этой волны? Хотя, наверное, есть - производители вакцин и лекарств от ковида, наверное, будут в некоторой растерянности. Хотя они, думаю, не идиоты и понимают, что эпидемия не вечна. Но, надеюсь, Вы понимаете, что здесь таких нет. --------------
Ваші підозри про маразм не по адресу, бо він попізже настає: ........
Я, вообще-то, наоборот написал:
Вы, вроде, маразмом не страдали.
Но маразм и все прочие прелести могут наступать и гораздо раньше возраста патриархов. По сути (о "ковідофілах") ответа нет.
Виробники вакцин не пропадуть:
Создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую пандемию, смертоноснее нынешней https://enovosty.com/news/news_society/ ... -nyneshnej Новая ковид-пандемия будет куда смертоноснее нынешней, которая ещё не завершилась. Как сообщают Экономические Новости, таким мнением поделилась создательница одной из самых популярных в мире вакцин — AstraZeneca Сара Гилберт. Она отметила, что эта пандемия не будет последней, вирус и далее будет угрожать человеческим жизням и средствам к существованию людей. Новая пандемия вполне ожидаемо будет более смертельной и заразной.
Так що тема перспективна, будуть сіквели.
Читал это сообщение где-то на западных сайтах, не стал его нести сюда, т.к. это предположения, возможно, как-то обоснованные. Но там говорилось не о ковид-пандемиях, а просто о пандемиях. Так об этом говорят уже давно. И Билл Гейтс уже говорил. И это, действительно, реально.
Так то з самого початку було простіше зробити ніж на смартфоні.
Правда є здоровенний затик для звичайного користувача: "А що се таке, ЕЦП?"
p.s. Аналгічний затик - відправ мені файл зі свого смартфона на email. - Не можу. В мене нема email
якщо є інернет банкінг, то робиться на раз-два і не тре ходити за сімейником і ніяких говноандроїд застосунків, тільки все одно та Дія - дно. Три рази падала поки зараєструвався, і ще не може з реєстрів сама стягнути дані, тре вводити все лапками.
Але плюс, що не тре кудись йти і стояти в черзі із зомбаками що отримати нечестивий код
К сожалению Ой+ давно не тот Ой+. С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным. Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.
vitaliian написав:Судя по моему скромному опыту, переболеть таки придется всем даже вакцинированным, но я надеюсь что вакцинированным в лёгкой форме а кому-то вообще бессимптомно.
Мне непонятно ,почему вспышки появляются и по достижении некоторого количества переболевших - гасятся. Если это появляется коллективный иммунитет, то куда он девается потом?(март -май вспышка , лето тихо , а потом сентябрь-ноябрь вспышка). Или он и правда на полгода всего у переболевших (впрочем как и у ширнутых) . Летом,когда официальная цифра переболевших было 2+- млн человек, реальную цифру называли 40%. Эта вспышка гораздо мощнее предыдущей и по количеству болеющих, и по госпитализации и по смертям. Эти 40% не имеют реального иммунитета?? В общем ничего не понятно, но интересно.
Где-то читал (возможно, даже у Ракши, не помню) такое объяснение, на мой взгляд, логичное. Общество неоднородно и состоит из отдельных подмножеств, которые пересекаются относительно слабо. В результате эпидемия охватывает сначала одно (или несколько) подмножеств, разгорается как положено, а затем "топливо" (непереболевшие) заканчивается и эпидемия угасает, но полностью не исчезает. Позже, постепенно проникнув в другое подмножество, история повторяется. На примере России. Сначала болели Москва и Питер, в остальной стране случаи были значительно реже, потом пошло по регионам. Но это географические подмножества. А такие подмножества есть и в одном городе. Поэтому и пишу в "Хрониках...":
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
, т.е. тем, что таких подмножеств в России больше и связь между отдельными подмножествами слабее. Поэтому процесс у них сильно растягивается во времени.
И, к сожалению, видимо, иммунитет от ковида хоть "естественный", хоть "искусственный", не очень стойкий и со временем ослабевает.