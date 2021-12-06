_hunter написав:Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта.
Вчера ставил человеку Дию на смартфон. 1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)
2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.
p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ ....
увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейл ЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМ паспорт тре
_hunter написав:Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта.
Вчера ставил человеку Дию на смартфон. 1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)
2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.
p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ ....
увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейл ЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМ паспорт тре
Читайте уважно текст російською. Бо здається, що мова не зрозуміла Вам
Igneus написав:Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания. А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет. Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:
"Так выпьем за дедов по чарке чьей-то водки И снова в интернет – оттачивать умы, Развешивать флажки, терзать друг другу глотки. А наши не придут… Все наши – это мы".
да как то не сложилось с 6 декабря, раньше было 23, потом никак... да и воспоминаний тёплых особо нет после того как всех на сокращение в 95м году- коленом под зад, потом другая работа, потом времена когда от лично меня зависело 1,7 миллиона чел в стране, а потом как обычно, в знак благодарности, коленом под зад...
"Поначалу мы сильно отставали от таких стран, как Великобритания, Израиль, Сингапур, - рассказал эксперт. - Однако появление более опасного дельта-варианта коронавируса совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета после прививок, что привело к новому взрывному росту числа заражений.
Япония же из-за отставания смогла встретить самую опасную волну инфекции большим количеством только что вакцинированных с максимальным уровнем иммунитета". ..... В июле - сентябре были разом привиты более 40 миллионов человек в возрасте до 65 лет, более пожилых граждан вакцинировали если не полностью, то близко к этому. По состоянию на первую декаду декабря две прививки американо-германского препарата Pfizer или чисто американской Moderna уже получили почти 78 процентов населения. По оценкам специалистов, в ближайшее время показатель доведут почти до 80 процентов.
"Свою роль, - продолжает профессор, - сыграло и то, что значительная часть жителей Японии даже после двух прививок продолжает с опаской относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает базисные меры защиты от коронавируса". ... в Токио практически невозможно увидеть человека с открытым, незащищенным лицом. Изредка они попадаются на улицах, но такой публики здесь ничтожно мало. Как правило, это очень пожилые рассеянные люди, явно позабывшие о маске, лихие юноши, считающие, что им море по колено, или, совсем изредка, спешащие на свидания девушки, опасающиеся размазать маской тщательно нанесенную косметику. ....... Профессор Татэда допускает, кстати, что в Японии в условиях изоляции от внешнего мира мог самоликвидироваться некоторый массив коронавирусной инфекции в варианте дельта-штамма. Ведущие к этому мутации, отмечает он, явно имеют место. Однако в самоликвидации есть и своя угроза - ослабление "дельты" создает условия для более комфортного проникновения других штаммов, того же "омикрона".
Короче, по мнению профессора, новая вспышка заражений возможна в январе-феврале. Он не исключает помимо "омикрона" и активизации остающейся инфекции в варианте дельта-штамма, которая не может самоликвидироваться до конца. Впрочем, профессор возлагает определенные надежды на уже начавшуюся массовую кампанию по вакцинации населения третьей бустерной порцией Pfizer или Moderna.
https://www.9tv.co.il/item/37197 Это, кстати, тот самый профессор, на которого сегодня ссылалась Флер, радостно сообщая о грядущем окончании пандемии. Все цитаты его.