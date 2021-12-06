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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4613461446154616 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Вів 07 гру, 2021 16:11 все позаду/не більше 20т в рік Уже имеем 80,5т+ жмуров в Украине в октябре (не окончательно). Нормативная 46-50т. Оф.ковидных 11,5т



Остальные - "Голодание по методике Ц̶и̶т̶р̶и̶н̶а Амвросия" . Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 гру, 2021 16:48, всього редагувалось 4 разів. Hotab

Повідомлень: 6049 З нами з: 15.02.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:12 _hunter написав: Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта. Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно --



Вчера ставил человеку Дию на смартфон.

1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)



2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.



p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ .... Вчера ставил человеку Дию на смартфон.1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ .... justit Повідомлень: 5610 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1665 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:16 justit написав: _hunter написав: Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта. Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно --



Вчера ставил человеку Дию на смартфон.

1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)



2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.



p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ .... Вчера ставил человеку Дию на смартфон.1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ ....

увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейл

ЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМ

паспорт тре увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейлЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМпаспорт тре flyman

Повідомлень: 27124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1339 раз. Подякували: 2260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:19 flyman написав: justit написав: _hunter написав: Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта. Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно --



Вчера ставил человеку Дию на смартфон.

1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)



2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.



p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ .... Вчера ставил человеку Дию на смартфон.1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)2) Если речь о "Увійти з Дія.Підпис" - то там же "Відскануйте QR-код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій" ==> в пункт 1.p.s. Реально обычный пользователь сталкивается с таким. И можно пояснить, что "Открой монобанк-карту или Приват-карту", но стеклянный взгляд в ответ ....

увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейл

ЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМ

паспорт тре увійти в Дію на ПК не тре Дія на смартфоні, достатньо ЕЦП або БанкІД і тре хочаб бабушкафон для СМС і емейлЕЦП не означає, що тре банк. ЕЦП можна отримати і в інших місцях, але тре флешка або СДРОМпаспорт тре



Читайте уважно текст російською.

Бо здається, що мова не зрозуміла Вам Читайте уважно текст російською.Бо здається, що мова не зрозуміла Вам justit Повідомлень: 5610 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1665 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:28 Igneus написав: Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания.

А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.

Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:



"Так выпьем за дедов по чарке чьей-то водки

И снова в интернет – оттачивать умы,

Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.

А наши не придут… Все наши – это мы".



(© Copyright: mutatis mutandis, Андрей Шигин, 2016).

Сегодня просмотрел мельком "хронику приближения к 50", "излишние смерти" и даже "тетраэтилсвинец" с "мопедом", но как всегда, то есть не обращая особого внимания.А вот приблизившись к "орденам на кителе", уже подумал, что кто-нибудь и о Дне Вооруженных Сил Украины вспомнит. Особенно надеялся на тех, кто пребывал в их рядах длительное время, тем более, что сегодня им исполнилось 30 лет.Ан нет, все как обычно: смерти, антитела, бустер (это в третий раз что-ли?), и конечно же, переход на личности, - ну как без этого:

да как то не сложилось с 6 декабря, раньше было 23, потом никак...

да и воспоминаний тёплых особо нет после того как всех на сокращение в 95м году- коленом под зад, потом другая работа, потом времена когда от лично меня зависело 1,7 миллиона чел в стране, а потом как обычно, в знак благодарности, коленом под зад...

да как то не сложилось с 6 декабря, раньше было 23, потом никак...да и воспоминаний тёплых особо нет после того как всех на сокращение в 95м году- коленом под зад, потом другая работа, потом времена когда от лично меня зависело 1,7 миллиона чел в стране, а потом как обычно, в знак благодарности, коленом под зад... edvardd

Повідомлень: 6682 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:30

"Поначалу мы сильно отставали от таких стран, как Великобритания, Израиль, Сингапур, - рассказал эксперт. - Однако появление более опасного дельта-варианта коронавируса совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета после прививок, что привело к новому взрывному росту числа заражений.



Япония же из-за отставания смогла встретить самую опасную волну инфекции большим количеством только что вакцинированных с максимальным уровнем иммунитета".

.....

В июле - сентябре были разом привиты более 40 миллионов человек в возрасте до 65 лет, более пожилых граждан вакцинировали если не полностью, то близко к этому. По состоянию на первую декаду декабря две прививки американо-германского препарата Pfizer или чисто американской Moderna уже получили почти 78 процентов населения. По оценкам специалистов, в ближайшее время показатель доведут почти до 80 процентов.



"Свою роль, - продолжает профессор, - сыграло и то, что значительная часть жителей Японии даже после двух прививок продолжает с опаской относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает базисные меры защиты от коронавируса".

...

в Токио практически невозможно увидеть человека с открытым, незащищенным лицом. Изредка они попадаются на улицах, но такой публики здесь ничтожно мало. Как правило, это очень пожилые рассеянные люди, явно позабывшие о маске, лихие юноши, считающие, что им море по колено, или, совсем изредка, спешащие на свидания девушки, опасающиеся размазать маской тщательно нанесенную косметику.

.......

Профессор Татэда допускает, кстати, что в Японии в условиях изоляции от внешнего мира мог самоликвидироваться некоторый массив коронавирусной инфекции в варианте дельта-штамма. Ведущие к этому мутации, отмечает он, явно имеют место. Однако в самоликвидации есть и своя угроза - ослабление "дельты" создает условия для более комфортного проникновения других штаммов, того же "омикрона".



Короче, по мнению профессора, новая вспышка заражений возможна в январе-феврале. Он не исключает помимо "омикрона" и активизации остающейся инфекции в варианте дельта-штамма, которая не может самоликвидироваться до конца. Впрочем, профессор возлагает определенные надежды на уже начавшуюся массовую кампанию по вакцинации населения третьей бустерной порцией Pfizer или Moderna.

https://www.9tv.co.il/item/37197

Это, кстати, тот самый профессор, на которого сегодня ссылалась Флер, радостно сообщая о грядущем окончании пандемии. Все цитаты его. О Японии.Это, кстати, тот самый профессор, на которого сегодня ссылалась Флер, радостно сообщая о грядущем окончании пандемии.цитаты его. ЛАД 2 Повідомлень: 20981 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4991 раз. Подякували: 4627 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 гру, 2021 16:32 justit написав: _hunter написав: Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно -- достаточно паспорта. Так я на тот пример пример с Дия Пидпысом потому и привел, что никаких карток для этого не нужно --



Вчера ставил человеку Дию на смартфон.

1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)

.... Вчера ставил человеку Дию на смартфон.1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)....



>>> 1) Вход только через П24, NFC или BankID (То есть нужен Банк)

Вот это -- и есть "вход через пачпорт" >>> 1) Вход только через П24,или BankID (То есть нужен Банк)Вот это -- и есть "вход через пачпорт" _hunter Повідомлень: 5679 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4613461446154616 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53