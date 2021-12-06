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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4615461646174618>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:16

В израильских больницах лечатся 106 тяжелобольных "ковидом", 72 из них пребывают в критическом состоянии, 61 подключен к системам искусственной вентиляции легких.
82% всех тяжелобольных ни разу не привиты

https://www.9tv.co.il/item/37200
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:49

Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза.
https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:24

  Hotab написав:
  ЛАД написав:По сути (о "ковідофілах") ответа нет


К сожалению Ой+ давно не тот Ой+.
С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным.
Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.


У форумчанина *ab 17 повідомлень за сьогодні в гілці, а в його партнера *ад сьогодні тільки 16, але ще не вечір і вони покращать свої результати. Може ми не знаємо, але тут якийсь конкурс з суперпризами тим хто напише найбільше постів з образами небагаточисельних інших форумчан?
Випадково побачив у цих потоках відсилання до свого поста.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:55

Ой+ , это вы ещё не всё у меня померяли. :lol:
И да, завтра выпустят Ромасика, посчитаете его плодовитость. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:51

  edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза.
https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19

Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:55

  yanyura написав:В приведенной вами ссылке цифры умерших от курения в Украине приводит не МОЗ, а Державна установа "Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України".


Замечание принимается. Но разве это как-то оправдывает ложь Hotab, что цифры придумал якобы я.

По сути, у Вас есть что возразить против данных, которые публикует эта государственная организация, а также глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг и сайт ООН?

Или Вы согласны с достоверностью данных и хотели только уточнить название государственной организации?

  yanyura написав:
  Цитрин написав:
  ЛАД написав:4. Если Вы так против оценок ковидной смертности по цифрам избыточной, то перестаньте всё время тыкать цифрами 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения в мире и Украине. Те ссылки. которые Вы приводите это не официальная статистика, а какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные.

Вы хотите скатиться до уровня Hotab и попытаться опровергнуть данные, которые дают ВОЗ и МОЗ Украины? Мне казалось я говорю с грамотным человеком, не огорчайте меня.


Смотрим, что пишет ВОЗ на своем официальном сайте.
21 мая 2021
Реальное число умерших во время пандемии COVID-19


Не подменяйте суть обсуждения. В моём ответе ЛАД-у речь идет о статистике курения. ЛАД заявляет, что цифра 8.7 млн от курения, озвученная на сайте ООН глобальным послом ВОЗ Майклом Блумбергом - это якобы "какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные".

Вы тоже считаете что глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг озвучивает "какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные"? Тогда Вы недалеко ушли от Hotab.

  yanyura написав:Реальное число умерших во время пандемии COVID-19 может быть в два - три раза выше официальных цифр.


Может быть, а может и не быть. Это предположение, а не факт. Причем речь идет о данных за 2020 год, а Вы пытаетесь умножать цифры за 2021, где это уже учтено.

Где ссылка на ВОЗ с официальными 17 млн смертей от ковида, о которых заявлял Hotab?

  yanyura написав:Здесь критикуется Hotab за приводимую им "избыточную смертность". Но ведь он всего лишь следует предложенному ВОЗ:
The COVID TAG considered several statistical models

https://www.who.int/data/stories/the-tr ... -mortality

Почему ВОЗ пошел на это?


Вы обманываете, сonsidered переводится как "учли". Это слово нельзя перевести как "предлагает".

  yanyura написав:Именно поэтому ВОЗ и написал
To overcome these challenges, many countries have turned to excess mortality as a more accurate measure of the true impact of the pandemic.


Критиковать Hotab'а за то, что он выполняет рекомендации ВОЗ ???


Вы обманываете. В указанной Вами цитате нет ни слова о рекомендациях ВОЗ. Там даже слова recommend нет, можете проверить поиском. По ссылке речь идет о факте, что многие страны стали учитывать excess mortality. Т.е. данные уже это учитывают.

Никаких рекомендаций там нет и ничего не говорится о необходимости умножать официальную статистику "в разы". Более того, там сказано об отличиях на 50-60%. А не "в разы".


Я критикую Hotab не за то, что он якобы "выполняет" выдуманные Вами "рекомендации ВОЗ".

Я критикую Hotab за то, что он мошенничает сравнивая результаты с разным смыслом и на основе некорректного сравнения обвиняет во лжи и дискредитирует официальную статистику. Причем сам он прекрасно понимает, что эти результаты имеют разный смысл и их нельзя сравнивать, т.к. ранее это уже обсуждалось.

Я критикую Hotab за то, что он ложно приписывает ВОЗ официальные данные о якобы 17 млн смертей от ковида. Подтверждения этой цифре он привести так и не смог.

Я критикую Hotab за то, что он ложно приписывает МОЗ и Ляшко то, что МОЗ и Ляшко не заявляли. Hotab свои фантазии и отсебятину выдал за якобы заявление МОЗ и Ляшко.

И т.д.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:32

  safonovstanislav написав:
  edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза.
https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19

Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.


Раньше тоже говорили, но без призыва колоть 2-ю прививку спустя 9 дней после первой :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:45

  Ой+ написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:По сути (о "ковідофілах") ответа нет


К сожалению Ой+ давно не тот Ой+.
С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным.
Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.


У форумчанина *ab 17 повідомлень за сьогодні в гілці, а в його партнера *ад сьогодні тільки 16, але ще не вечір і вони покращать свої результати. Може ми не знаємо, але тут якийсь конкурс з суперпризами тим хто напише найбільше постів з образами небагаточисельних інших форумчан?
Випадково побачив у цих потоках відсилання до свого поста.

И сколько не по теме?
2 поста - один к Вам, и то частично, и один о вчерашнем празднике - с подачи юриста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:15

Цитрин
Вы слишком многословны.
Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не официальные данные, даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно.
В отличие от расчётов смертей от ковида.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:20

  fler написав:
  safonovstanislav написав:
  edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза.
https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19

Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.


Раньше тоже говорили, но без призыва колоть 2-ю прививку спустя 9 дней после первой :shock:

И сейчас тоже. 9 дней - это трудности перевода. :)
В первоисточнике:
1070 британских участников получили первую дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель - вторую дозу той же вакцины или прививку Moderna или Novavax .

https://www.theguardian.com/society/2021/dec/06/moderna-or-novavax-after-astrazeneca-jab-confers-high-covid-immunity-study-finds
Какие нынче доверчивые доктора наук пошли! :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 гру, 2021 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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