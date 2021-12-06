В израильских больницах лечатся 106 тяжелобольных "ковидом", 72 из них пребывают в критическом состоянии, 61 подключен к системам искусственной вентиляции легких. 82% всех тяжелобольных ни разу не привиты
Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза. https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19
К сожалению Ой+ давно не тот Ой+. С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным. Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.
У форумчанина *ab 17 повідомлень за сьогодні в гілці, а в його партнера *ад сьогодні тільки 16, але ще не вечір і вони покращать свої результати. Може ми не знаємо, але тут якийсь конкурс з суперпризами тим хто напише найбільше постів з образами небагаточисельних інших форумчан? Випадково побачив у цих потоках відсилання до свого поста.
edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза. https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19
Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.
yanyura написав:В приведенной вами ссылке цифры умерших от курения в Украине приводит не МОЗ, а Державна установа "Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України".
Замечание принимается. Но разве это как-то оправдывает ложь Hotab, что цифры придумал якобы я.
По сути, у Вас есть что возразить против данных, которые публикует эта государственная организация, а также глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг и сайт ООН?
Или Вы согласны с достоверностью данных и хотели только уточнить название государственной организации?
yanyura написав:
Цитрин написав:
ЛАД написав:4. Если Вы так против оценок ковидной смертности по цифрам избыточной, то перестаньте всё время тыкать цифрами 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения в мире и Украине. Те ссылки. которые Вы приводите это не официальная статистика, а какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные.
Вы хотите скатиться до уровня Hotab и попытаться опровергнуть данные, которые дают ВОЗ и МОЗ Украины? Мне казалось я говорю с грамотным человеком, не огорчайте меня.
Смотрим, что пишет ВОЗ на своем официальном сайте. 21 мая 2021 Реальное число умерших во время пандемии COVID-19
Не подменяйте суть обсуждения. В моём ответе ЛАД-у речь идет о статистике курения. ЛАД заявляет, что цифра 8.7 млн от курения, озвученная на сайте ООН глобальным послом ВОЗ Майклом Блумбергом - это якобы "какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные".
Вы тоже считаете что глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг озвучивает "какие-то среднепотолочные оценки, неизвестно на чём основанные"? Тогда Вы недалеко ушли от Hotab.
yanyura написав:Реальное число умерших во время пандемии COVID-19 может быть в два - три раза выше официальных цифр.
Может быть, а может и не быть. Это предположение, а не факт. Причем речь идет о данных за 2020 год, а Вы пытаетесь умножать цифры за 2021, где это уже учтено.
Где ссылка на ВОЗ с официальными 17 млн смертей от ковида, о которых заявлял Hotab?
yanyura написав:Здесь критикуется Hotab за приводимую им "избыточную смертность". Но ведь он всего лишь следует предложенному ВОЗ:
The COVID TAG considered several statistical models
Вы обманываете, сonsidered переводится как "учли". Это слово нельзя перевести как "предлагает".
yanyura написав:Именно поэтому ВОЗ и написал
To overcome these challenges, many countries have turned to excess mortality as a more accurate measure of the true impact of the pandemic.
Критиковать Hotab'а за то, что он выполняет рекомендации ВОЗ ???
Вы обманываете. В указанной Вами цитате нет ни слова о рекомендациях ВОЗ. Там даже слова recommend нет, можете проверить поиском. По ссылке речь идет о факте, что многие страны стали учитывать excess mortality. Т.е. данные уже это учитывают.
Никаких рекомендаций там нет и ничего не говорится о необходимости умножать официальную статистику "в разы". Более того, там сказано об отличиях на 50-60%. А не "в разы".
Я критикую Hotab не за то, что он якобы "выполняет" выдуманные Вами "рекомендации ВОЗ".
Я критикую Hotab за то, что он мошенничает сравнивая результаты с разным смыслом и на основе некорректного сравнения обвиняет во лжи и дискредитирует официальную статистику. Причем сам он прекрасно понимает, что эти результаты имеют разный смысл и их нельзя сравнивать, т.к. ранее это уже обсуждалось.
Я критикую Hotab за то, что он ложно приписывает ВОЗ официальные данные о якобы 17 млн смертей от ковида. Подтверждения этой цифре он привести так и не смог.
Я критикую Hotab за то, что он ложно приписывает МОЗ и Ляшко то, что МОЗ и Ляшко не заявляли. Hotab свои фантазии и отсебятину выдал за якобы заявление МОЗ и Ляшко.
edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза. https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19
Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.
Раньше тоже говорили, но без призыва колоть 2-ю прививку спустя 9 дней после первой
К сожалению Ой+ давно не тот Ой+. С тех пор, как его насильно заставили ширнуться, стал особенно злым и деструктивным. Мне тоже предпочел не отвечать о своих влажных фантазиях, якобы Ковид уже вальнул среднюю продолжительность жизни на 5-10 лет. Эх, группа-лакмус. Вся лживость и лицемерие вылезло наверх.
У форумчанина *ab 17 повідомлень за сьогодні в гілці, а в його партнера *ад сьогодні тільки 16, але ще не вечір і вони покращать свої результати. Може ми не знаємо, але тут якийсь конкурс з суперпризами тим хто напише найбільше постів з образами небагаточисельних інших форумчан? Випадково побачив у цих потоках відсилання до свого поста.
И сколько не по теме? 2 поста - один к Вам, и то частично, и один о вчерашнем празднике - с подачи юриста.
Цитрин Вы слишком многословны. Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не официальные данные, даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно. В отличие от расчётов смертей от ковида.
edvardd написав:Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза. https://focus.ua/world/499934-uchenye-o ... t-covid-19
Удивительно, что о таком комбо заговорили только сейчас. Очевидно, что если скомбинировать вакцины разного принципа действия, то общая эффективность будет выше.
Раньше тоже говорили, но без призыва колоть 2-ю прививку спустя 9 дней после первой
И сейчас тоже. 9 дней - это трудности перевода. В первоисточнике:
1070 британских участников получили первую дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель - вторую дозу той же вакцины или прививку Moderna или Novavax .