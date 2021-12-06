Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.
Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? Есть какие-то факты, что это неправильная цифра? Или просто Вы считаете, что Ваши личные фантазии имеют приоритет над данными, которые дает глобальный посол ВОЗ?
А может все проще и Вам просто не нравится цифра 8.7 млн в год от курения на фоне 2-3 млн от ковида?
каких расчетов? По так называемым "рекомендациям ВОЗ" умножать официальные данные в 3 раза? Которые никто кроме Вас с Hotab и yanyura не видел...