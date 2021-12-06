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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4615461646174618

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:29

  ЛАД написав:Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не официальные данные, даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно.


Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.

Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? Есть какие-то факты, что это неправильная цифра? Или просто Вы считаете, что Ваши личные фантазии имеют приоритет над данными, которые дает глобальный посол ВОЗ?

А может все проще и Вам просто не нравится цифра 8.7 млн в год от курения на фоне 2-3 млн от ковида?

  ЛАД написав:В отличие от расчётов смертей от ковида.


каких расчетов? По так называемым "рекомендациям ВОЗ" умножать официальные данные в 3 раза? Которые никто кроме Вас с Hotab и yanyura не видел... :D
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Пон 06 гру, 2021 14:53
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