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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4615461646174618 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Вів 07 гру, 2021 22:29 ЛАД написав: Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не официальные данные , даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно. Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не, даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно.



Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.



Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? Есть какие-то факты, что это неправильная цифра? Или просто Вы считаете, что Ваши личные фантазии имеют приоритет над данными, которые дает глобальный посол ВОЗ?



А может все проще и Вам просто не нравится цифра 8.7 млн в год от курения на фоне 2-3 млн от ковида?



ЛАД написав: В отличие от расчётов смертей от ковида. В отличие от расчётов смертей от ковида.



каких расчетов? По так называемым "рекомендациям ВОЗ" умножать официальные данные в 3 раза? Которые никто кроме Вас с Hotab и yanyura не видел... Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? Есть какие-то факты, что это неправильная цифра? Или просто Вы считаете, что Ваши личные фантазии имеют приоритет над данными, которые дает глобальный посол ВОЗ?А может все проще и Вам просто не нравится цифра 8.7 млн в год от курения на фоне 2-3 млн от ковида?каких расчетов? По так называемым "рекомендациям ВОЗ" умножать официальные данные в 3 раза? Которые никто кроме Вас с Hotab и yanyura не видел... Цитрин

Повідомлень: 931 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4615461646174618 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53