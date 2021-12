Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Мені вже зробили щеплення 57% 77
Не можу за станом здоров'я 1% 2
Не вірю в ефективність вакцин 10% 13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26
Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2
Ще в роздумах 7% 10
Всього голосів : 135

Додано: Вів 07 гру, 2021 23:05

Цитрин написав: ЛАД написав: Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не официальные данные , даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно. Цифры 8 млн. и 85 тыс. смертей от курения это не, даже если их озвучивают бывший мэр Нью-Йорка и нынешний санврач Украины. Как бы Вы не изворачивались. И чем они подтверждены, неизвестно.



Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.



Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? ..... Вы забыли уточнить, что их на сайте ООН официально озвучивает глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.Так а в чём у Вас претензия к цифре 8.7 млн? .....

Претензии к цифре те же, что у Вас к 17 млн. от ковида. И даже бОльшие.

Как получены 17 млн, я знаю. Можно соглашаться или нет, но примерно понятно, откуда они берутся.

Как получены цифры смертей от курения, не известно. Слова к делу не пришьёшь. Даже если то слова таких уважаемых людей как Блумберг или Ляшко.

Расскажите, откуда взялись такие цифры, тогда будем разговаривать.

А вообще Вы надоели со своим курением. Уже писал, эта цифра никакой роли не играет.

От того что от курения умирает больше или меньше, умирающим от ковида легче не станет.

Или Вы других цифр не знаете? Претензии к цифре те же, что у Вас к 17 млн. от ковида. И даже бОльшие.Как получены 17 млн, я знаю. Можно соглашаться или нет, но примерно понятно, откуда они берутся.Как получены цифры смертей от курения, не известно. Слова к делу не пришьёшь. Даже если то слова таких уважаемых людей как Блумберг или Ляшко.Расскажите, откуда взялись такие цифры, тогда будем разговаривать.А вообще Вы надоели со своим курением. Уже писал, эта цифра никакой роли не играет.От того что от курения умирает больше или меньше, умирающим от ковида легче не станет.Или Вы других цифр не знаете?

Додано: Вів 07 гру, 2021 23:36

ЛАД написав: Претензии к цифре те же, что у Вас к 17 млн. от ковида. Претензии к цифре те же, что у Вас к 17 млн. от ковида.



Нет. Претензии разные.



Моя цифра 8.7 млн в год (17.4 млн за два года) - это официальная цифра озвученная на сайте ООН официальным лицом ВОЗ. Никаких претензий по сути к этой цифре Вы так и не озвучили.



Цифра Hotab 17 млн за два года - это цифра



Как можно сравнивать фейк от Hotab с официальными данными ВОЗ и заявлять при этом что претензии к цифрам одинаковые?



А как насчет другого фейка от Hotab, когда он писал чушь и отсебятину, выдавая её за заявление Ляшко?

Hotab написав: Реальная цифра статистикой не является,это цифра получена исследованиями, и , как заявляет МОЗ в лице его официального представителя Ляшко , она больше соответствует действительности. Но при этом ею не заменяют (не исправляют) официальную. Реальная цифра статистикой не является,это цифра получена исследованиями, и , как. Но при этом ею не заменяют (не исправляют) официальную.



Попробуйте найти такие слова по ссылке . Там ничего подобного нет.



ЛАД написав: Или Вы других цифр не знаете? Или Вы других цифр не знаете?



Вы с Hotab и yanyura сами начали опровергать официальную информацию и постить фейки. Может я зря придираюсь?



Лично с Вашей стороны фейков пока вроде не было. Но почему Вы так агрессивно пытаетесь опровергнуть цифру официально озвученную послом ВОЗ?



Hotab написав: Не зряз ВОЗ заявляет о реальной смертности в мире в 2-3 раза выше официальной Не зряз ВОЗсмертности в мире в 2-3 раза выше



снова фейк.



По ссылке:

This represents about 60% and 50% more than reported COVID-19 deaths, respectively.



и ни слова о "в 2-3 раза выше официальной" Нет. Претензии разные.Моя цифра 8.7 млн в год (17.4 млн за два года) - это официальная цифраофициальным лицом ВОЗ. Никаких претензий по сути к этой цифре Вы так и не озвучили.Цифра Hotab 17 млн за два года - это цифра заявленная Hotab'ом , якобы от имени ВОЗ. Никаких подтверждений этому нет. Это фейк.Как можно сравнивать фейк от Hotab с официальными данными ВОЗ и заявлять при этом что претензии к цифрам одинаковые?А как насчет другого фейка от Hotab, когда он писал чушь и отсебятину, выдавая её за заявление Ляшко?Попробуйте найти такие слова. Там ничего подобного нет.Вы с Hotab и yanyura сами начали опровергать официальную информацию и постить фейки. Может я зря придираюсь?Лично с Вашей стороны фейков пока вроде не было. Но почему Вы так агрессивно пытаетесь опровергнуть цифру официально озвученную послом ВОЗ?снова фейк.По ссылке:и ни слова о "в 2-3 раза выше официальной"

Додано: Сер 08 гру, 2021 01:22

Цитрин

Повідомлень: 933 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 01:22 Цитрин

Ну Вы и зануда!

Интересно, сколько Вам лет?

Что с Вами будет к моему возрасту?



Повторяю в последний раз.

1. Вам уже миллион раз объяснили, откуда взялась цифра 17 млн. Сссылки искать не буду, Вас это всё равно ни в чём не убедит, у Вас своя логика.

2. Меня абсолютно не волнует в данный момент цифра смертей от курения. Эта цифра никак не связана с темой ветки.

3. Для меня цифры 8,7 млн. и 85 тыс. ещё более голословные, чем цифра 17 млн. смертей от ковида. Независимо от того где и кем они озвучены. И так будет до тех пор пока Вы или кто-либо не укажет, откуда эти цифры получены (из какой статистики или в результате каких исследований). На слово давно отучился верить кому-либо. Даже Вам.



Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии?

Ещё раз для альтернативно мыслящих.

Я не доверяю цифрам, взятым с потолка, независимо от того, кем они "озвучены".

Даже если предположить, что она верна, то она ни на что в данный момент не влияет и не относится к теме.



Надеюсь, я ясно изложил свою позицию?

На этом тему считаю закрытой.

Если Вам просто хочется поговорить, обращайтесь к психоаналитику. Ну Вы и зануда!Интересно, сколько Вам лет?Что с Вами будет к моему возрасту?Повторяю в последний раз.1. Вам уже миллион раз объяснили, откуда взялась цифра 17 млн. Сссылки искать не буду, Вас это всё равно ни в чём не убедит, у Вас своя логика.2. Меня абсолютно не волнует в данный момент цифра смертей от курения. Эта цифра никак не связана с темой ветки.3. Для меня цифры 8,7 млн. и 85 тыс. ещё более голословные, чем цифра 17 млн. смертей от ковида. Независимо от того где и кем они озвучены. И так будет до тех пор пока Вы или кто-либо не укажет, откуда эти цифры получены (из какой статистики или в результате каких исследований). На слово давно отучился верить кому-либо. Даже Вам.Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии?Ещё раз для альтернативно мыслящих.Я не доверяю цифрам, взятым с потолка, независимо от того, кем они "озвучены".Даже если предположить, что она верна, то она ни на что в данный момент не влияет и не относится к теме.Надеюсь, я ясно изложил свою позицию?На этом тему считаю закрытой.Если Вам просто хочется поговорить, обращайтесь к психоаналитику.

Додано: Сер 08 гру, 2021 01:41

Ученые говорят, что они определили «скрытую» версию Омикрона, которую невозможно отличить от других вариантов, используя тесты ПЦР, которые проводят официальные органы здравоохранения, чтобы получить быстрое представление о его распространении по миру.



Это открытие произошло после того, как количество случаев первоначального варианта Омикрона, обнаруженного в Великобритании, выросло с 101 до 437 за один день, а Шотландия объявила о возвращении к работе из дома.



Стелс-вариант имеет много общих мутаций со стандартным Omicron, но в нем отсутствуют определенные генетические изменения, которые позволяют использовать лабораторные ПЦР-тесты в качестве грубого и готового средства для выявления вероятных случаев.



Этот вариант по-прежнему обнаруживается как коронавирус всеми обычными тестами и может быть идентифицирован как вариант Omicron с помощью геномного тестирования, но вероятные случаи не выявляются обычными тестами ПЦР, которые дают более быстрые результаты.

.......

Открытие новой формы Omicron побудило исследователей разделить линию B.1.1.529 на стандартный Omicron, известный как BA.1, и более новый вариант, известный как BA.2.



«В компании Omicron есть две линии, BA.1 и BA.2, которые сильно различаются генетически», - сказал профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики Лондонского университетского колледжа. «Эти две линии могут вести себя по-разному».

.....

Одна из основных причин неизвестного - как появился новый вариант. Хотя он подпадает под действие Омикрона, он настолько генетически отличен, что его можно квалифицировать как новый «вариант, вызывающий беспокойство», если он будет быстро распространяться. Наличие двух вариантов, BA.1 и BA.2, которые возникают в быстрой последовательности с общими мутациями, по словам одного исследователя, «беспокоит» и предполагает, что надзор за общественным здоровьем «упускает большую часть головоломки».

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/07/scientists-find-stealth-version-of-omicron-not-identifiable-with-pcr-test-covid-variant

Додано: Сер 08 гру, 2021 02:05

ЛАД написав: Ну Вы и зануда! Ну Вы и зануда!



Есть немного.



ЛАД написав: 1. Вам уже миллион раз объяснили, откуда взялась цифра 17 млн. Сссылки искать не буду, Вас это всё равно ни в чём не убедит, у Вас своя логика. 1. Вам уже миллион раз объяснили, откуда взялась цифра 17 млн. Сссылки искать не буду, Вас это всё равно ни в чём не убедит, у Вас своя логика.



Да я понял, он взял 5.2 млн официальной статистики и умножил на 3.2, получил 17. Но ВОЗ такой цифры не публиковал. А Hotab заявил, что это данные ВОЗ и признавать ошибку не захотел. Не совсем понял только, умышленно ли он производил некорректное сравнение разных статистик, приписывая свои фантазии Ляшко. Или тоже ошибся и не захотел признавать.



Что в последнем случае он случайно ошибся не верится, потому что до этого он сам доказывал почему статистика по тестам не отражает процент заболевших. Ну и его реакция с игнором вопросов и переходом на личности недвусмысленно намекает на то, что он прекрасно понял свои ошибки.



ЛАД написав: Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии? Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии?



Не совсем, источник у этих данных авторитетный и совпадает с прошлыми годами (тоже 8 млн). Когда не уверены, обычно молчат. А Вы опровергаете, не имея никаких аргументов против. Это очень странно.



По поводу как производился подсчет... насчет ковида Вас статистика выявленных случаев не смущает? хотя там больше вопросов... Есть немного.Да я понял, он взял 5.2 млн официальной статистики и умножил на 3.2, получил 17. Но ВОЗ такой цифры не публиковал. А Hotab заявил, что это данные ВОЗ и признавать ошибку не захотел. Не совсем понял только, умышленно ли он производил некорректное сравнение разных статистик, приписывая свои фантазии Ляшко. Или тоже ошибся и не захотел признавать.Что в последнем случае он случайно ошибся не верится, потому что до этого он сам доказывал почему статистика по тестам не отражает процент заболевших. Ну и его реакция с игнором вопросов и переходом на личности недвусмысленно намекает на то, что он прекрасно понял свои ошибки.Не совсем, источник у этих данных авторитетный и совпадает с прошлыми годами (тоже 8 млн). Когда не уверены, обычно молчат. А Вы опровергаете, не имея никаких аргументов против. Это очень странно.По поводу как производился подсчет... насчет ковида Вас статистика выявленных случаев не смущает? хотя там больше вопросов...

Додано: Сер 08 гру, 2021 02:17

Опыт болезни COVID-19 влияет на мнение противников вакцинации относительно необходимости прививки только в одном из десяти случаев.

Повідомлень: 933 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 02:17 Опыт болезни COVID-19 влияет на мнение противников вакцинации относительно необходимости прививки только в одном из десяти случаев.

.......

Как сообщается на сайте фармкомпании, у 70% лиц, переболевших COVID-19, отношение к вакцинации не изменилось: 44% - продолжают считать ее необходимой, а 26% - остаются противниками.



"Лишь 11% опрошенных, которые ранее были против вакцинации, после болезни сменили свое мнение на противоположное", - отмечается в сообщении.



При этом главными причинами отказа от вакцинации ее противники называют то, что вакцина еще недостаточно проверена (67%) и страх побочных эффектов (64%).

https://www.rbc.ua/rus/news/opyt-bolezni-covid-19-ubezhdaet-antivaktsinatorov-1638896197.html

Додано: Сер 08 гру, 2021 02:42

IgA написав: И еще раз повторю что именно поэтому хотят вакцинировать всех, включая детей, если дать им просто переболеть, это как раз и приведет к реализации страшилок из Ваших статей. И еще раз повторю что именно поэтому хотят вакцинировать всех, включая детей, если дать им просто переболеть, это как раз и приведет к реализации страшилок из Ваших статей.

поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм





Однако уже в конце июня появилось исследование, где утверждалось, что пороговое значение коллективного иммунитета от Covid-19 составляет лишь около 40%. Авторы работы аргументировали это тем, что переносят инфекцию в основном молодежь и люди среднего возраста, а их иммунитет обычно крепче, чем у стариков и младенцев.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32576668/



Например, авторы одного из исследований, проведенных в Оксфордском университете, утверждают: чтобы не допустить второй волны Covid-19 в Великобритании, иммунитетом к вирусу должны обладать лишь около 20% населения.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20154294v1



А команда ученых под руководством профессора Габриэлы Гомес из Университета Стратклайда в Глазго и вовсе оценивает пороговое значение коллективного иммунитета на уровне 10-20%.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20081893v3



В крупных городах, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, таких как Нью-Йорк, Лондон или Нью-Дели, доля переболевших относительно высока. По мнению некоторых ученых, этого может быть вполне достаточно, чтобы там уже сформировался коллективный иммунитет.

https://reaction.life/we-may-already-ha ... tra-gupta/ Полгода назад, когда страны думали, вводить или не вводить карантин, окончательное решение властей было во многом продиктовано именно тем, что пороговое значение коллективного иммунитета ученые оценивали на уровне 60%.Однако уже в конце июня появилось исследование, где утверждалось, что пороговое значение коллективного иммунитета от Covid-19 составляет лишь около 40%. Авторы работы аргументировали это тем, что переносят инфекцию в основном молодежь и люди среднего возраста, а их иммунитет обычно крепче, чем у стариков и младенцев.Например, авторы одного из исследований, проведенных в Оксфордском университете, утверждают: чтобы не допустить второй волны Covid-19 в Великобритании, иммунитетом к вирусу должны обладать лишь около 20% населения.А команда ученых под руководством профессора Габриэлы Гомес из Университета Стратклайда в Глазго и вовсе оценивает пороговое значение коллективного иммунитета на уровне 10-20%.В крупных городах, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, таких как Нью-Йорк, Лондон или Нью-Дели, доля переболевших относительно высока. По мнению некоторых ученых, этого может быть вполне достаточно, чтобы там уже сформировался коллективный иммунитет.

https://www.bbc.com/russian/features-54211240



ну што, тут опять о побочке одна сто тыщь

