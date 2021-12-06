Додано: Сер 08 гру, 2021 01:22

Ну Вы и зануда!Интересно, сколько Вам лет?Что с Вами будет к моему возрасту?Повторяю в последний раз.1. Вам уже миллион раз объяснили, откуда взялась цифра 17 млн. Сссылки искать не буду, Вас это всё равно ни в чём не убедит, у Вас своя логика.2. Меня абсолютно не волнует в данный момент цифра смертей от курения. Эта цифра никак не связана с темой ветки.3. Для меня цифры 8,7 млн. и 85 тыс. ещё более голословные, чем цифра 17 млн. смертей от ковида. Независимо от того где и кем они озвучены. И так будет до тех пор пока Вы или кто-либо не укажет, откуда эти цифры получены (из какой статистики или в результате каких исследований). На слово давно отучился верить кому-либо. Даже Вам.Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии?Ещё раз для альтернативно мыслящих.Я не доверяю цифрам, взятым с потолка, независимо от того, кем они "озвучены".Даже если предположить, что она верна, то она ни на что в данный момент не влияет и не относится к теме.Надеюсь, я ясно изложил свою позицию?На этом тему считаю закрытой.Если Вам просто хочется поговорить, обращайтесь к психоаналитику.