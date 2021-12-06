pilker написав:поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм
Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.
Тут перейдем к пункту о побочках. Практически все они связываются с S-белком в вакцине, а значит после болезни их будет больше и они будут разнообразие. Про просто не заболеть - смотри выше.
Screening of Potential Cardiac Involvement in Competitive Athletes Recovering From COVID-19
Myocardial injury, defined as a cardiac troponin (cTn) level greater than the 99th percentile upper reference limit, has been reported frequently in hospitalized patients with COVID-19 and is associated with progressive heart failure, arrhythmia, and death (6).
Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).
Hotab написав:Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).
кликабельно!
Отож. Зокрема того, саме ставлення опонентами питання в площині, що он, мовляв, з онко-, курінням змирилися, так потужно не боряться, як з Ковідом, некоректне. Бо проблема значного рівня дійсно є. І добре, що на неї звернули увагу, а не відкинули на підставі наявності онко-, куріння і т.д.