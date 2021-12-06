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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4616461746184619

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:15

  pilker написав:поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм

Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.

Тут перейдем к пункту о побочках. Практически все они связываются с S-белком в вакцине, а значит после болезни их будет больше и они будут разнообразие. Про просто не заболеть - смотри выше.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/a ... MC7598679/
Screening of Potential Cardiac Involvement in Competitive Athletes Recovering From COVID-19

Myocardial injury, defined as a cardiac troponin (cTn) level greater than the 99th percentile upper reference limit, has been reported frequently in hospitalized patients with COVID-19 and is associated with progressive heart failure, arrhythmia, and death (6).
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:27

Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).

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Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:53

Проходив нещодавно коло того, хто курив на ходу. Обганяв його.

Одразу ж згадав пораду Старікана затримувати подих, а також зауваження edvardd-a про дихнути на повні груди хмару (вірусу, диму, тубіка).

Це капець. Таке враження, що він мені безпосередньо штучне дихання зробив))
І це на ходу та на свіжому повітрі.

Яку дозу можна хапнути в закритому приміщенні да ще й невідчуваючи запаху (вірусу)...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:04

  Hotab написав:Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).

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Отож.
Зокрема того, саме ставлення опонентами питання в площині, що он, мовляв, з онко-, курінням змирилися, так потужно не боряться, як з Ковідом, некоректне.
Бо проблема значного рівня дійсно є.
І добре, що на неї звернули увагу, а не відкинули на підставі наявності онко-, куріння і т.д.
detroytred
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