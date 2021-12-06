Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4616461746184619 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 08 гру, 2021 10:15 pilker написав: поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм

Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.



Тут перейдем к пункту о побочках. Практически все они связываются с S-белком в вакцине, а значит после болезни их будет больше и они будут разнообразие. Про просто не заболеть - смотри выше.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/a ... MC7598679/

Screening of Potential Cardiac Involvement in Competitive Athletes Recovering From COVID-19



Myocardial injury, defined as a cardiac troponin (cTn) level greater than the 99th percentile upper reference limit, has been reported frequently in hospitalized patients with COVID-19 and is associated with progressive heart failure, arrhythmia, and death (6).

Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.Тут перейдем к пункту о побочках. Практически все они связываются с S-белком в вакцине, а значит после болезни их будет больше и они будут разнообразие. Про просто не заболеть - смотри выше. IgA Повідомлень: 1062 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 10:27



кликабельно!

Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны). Hotab

Повідомлень: 6057 З нами з: 15.02.09 Подякував: 346 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 10:53 Проходив нещодавно коло того, хто курив на ходу. Обганяв його.



Одразу ж згадав пораду Старікана затримувати подих, а також зауваження edvardd-a про дихнути на повні груди хмару (вірусу, диму, тубіка).



Це капець. Таке враження, що він мені безпосередньо штучне дихання зробив))

І це на ходу та на свіжому повітрі.



Яку дозу можна хапнути в закритому приміщенні да ще й невідчуваючи запаху (вірусу)... detroytred

Повідомлень: 24795 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2083 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 11:04 Hotab написав: Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).



кликабельно!

Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).

Отож.

Зокрема того, саме ставлення опонентами питання в площині, що он, мовляв, з онко-, курінням змирилися, так потужно не боряться, як з Ковідом, некоректне.

Бо проблема значного рівня дійсно є.

І добре, що на неї звернули увагу, а не відкинули на підставі наявності онко-, куріння і т.д. Отож.Зокрема того, саме ставлення опонентами питання в площині, що он, мовляв, з онко-, курінням змирилися, так потужно не боряться, як з Ковідом, некоректне.Бо проблема значного рівня дійсно є.І добре, що на неї звернули увагу, а не відкинули на підставі наявності онко-, куріння і т.д. detroytred

Повідомлень: 24795 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2083 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4616461746184619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7892 14945951

ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53