Додано: Сер 08 гру, 2021 12:10

Хроника приближения к 50.За вчера 450 смертей.За последние 7 дней 2904 смерти, т.е. среднесуточное 415 смертей (на вчера 3011 и 430).За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.Число активных случаев продолжает довольно быстро уменьшаться - 321 122 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 339 005). Уже опустились ниже пика весенней волны. Количество выздоровевших за вчера на 17433 больше, чем число новых случаев (за позавчера 4604). Сделано 64.130 тестов.Общее число смертей - 89 436.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 35,322 смерти (почти как от курения).Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 38,3%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.P.s. Все данные по ворлдметру.P.p.s. По России 7 декабря - 30 752 новых случая заражения и 1179 новых случаев смерти. За 6 декабря было 31 096 новых случаев заражения и 1182 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 1 008 707. Максимум был 16 ноября 1 041 627.Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и остановились.Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.