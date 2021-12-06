pilker написав:поправлю - моих ссылок на чьи то статьи или научные работы. давайте за оптимизм
Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.
Тут перейдем к пункту о побочках. Практически все они связываются с S-белком в вакцине, а значит после болезни их будет больше и они будут разнообразие. Про просто не заболеть - смотри выше.
Screening of Potential Cardiac Involvement in Competitive Athletes Recovering From COVID-19
Myocardial injury, defined as a cardiac troponin (cTn) level greater than the 99th percentile upper reference limit, has been reported frequently in hospitalized patients with COVID-19 and is associated with progressive heart failure, arrhythmia, and death (6).
Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).
Hotab написав:Истребин разместил табличку количества смертей по месяцам. Ну и избыточную смертность посчитал.На момент октябрь2021 почти весь уже есть.Ну а ноябрь ещё тысяч 5 точно добавят. Ну и избыточная за год будет наверное выше, чем ожидалось в самых смелых прогнозах. 130+- тысяч. Оставляя далеко позади всякие онко и прочие курения (как условно-примерно-оценочно эти курения не были бы посчитаны).
кликабельно!
Отож. Зокрема того, саме ставлення опонентами питання в площині, що он, мовляв, з онко-, курінням змирилися, так потужно не боряться, як з Ковідом, некоректне. Бо проблема значного рівня дійсно є. І добре, що на неї звернули увагу, а не відкинули на підставі наявності онко-, куріння і т.д.
Цитрин написав:По ссылке: This represents about 60% and 50% more than reported COVID-19 deaths, respectively.
и ни слова о "в 2-3 раза выше официальной"
Ну, легкое намеренное преувеличение не сильно меняет картину в целом. Тем не менее, нужно понимать что когда люди спорят, они склонны преувеличивать с обеих сторон. Потому что они так видят. Если бы все исходили только из фактов, то споров бы не было. Споры - это всегда обмен мнениями.
За вчера 450 смертей. За последние 7 дней 2904 смерти, т.е. среднесуточное 415 смертей (на вчера 3011 и 430).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев продолжает довольно быстро уменьшаться - 321 122 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 339 005). Уже опустились ниже пика весенней волны. Количество выздоровевших за вчера на 17433 больше, чем число новых случаев (за позавчера 4604). Сделано 64.130 тестов.
Общее число смертей - 89 436. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 35,322 смерти (почти как от курения ). Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 38,3%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 7 декабря - 30 752 новых случая заражения и 1179 новых случаев смерти. За 6 декабря было 31 096 новых случаев заражения и 1182 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 1 008 707. Максимум был 16 ноября 1 041 627. Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и остановились. Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
ЛАД написав:Вам после этого объяснения, наконец, понятны мои претензии?
Не совсем, источник у этих данных авторитетный и совпадает с прошлыми годами (тоже 8 млн). Когда не уверены, обычно молчат. А Вы опровергаете, не имея никаких аргументов против. Это очень странно.
По поводу как производился подсчет... насчет ковида Вас статистика выявленных случаев не смущает? хотя там больше вопросов...
1. Я эту цифру не опровергаю, а просто не особо обращаю на неё внимание. Слова даже авторитетных людей без объяснения, на чём эти слова основаны, как источник информации не рассматриваю. В лучшем случае, могу принять к сведению, но опираться на эту информацию для каких-либо выводов не буду. Насколько знаю, нигде нет графы "причина смерти - курение". И смерть от курения обычно наступает через десятки лет курения. 2. Статистика выявленных случаев ковида не смущает, хотя понимаю возможные ошибки (в частности, более или менее заметное преуменьшение этого количества за счёт недостаточного тестирования). Но хоть какое-то представление о количестве переболевших эта статистика даёт.
Исследователи обработали данные по миллионной популяции носителей вируса в Израиле (напомним, что за всю историю эпидемии "ковида" в стране насчитывается 1,3 миллиона зараженных).
Анализировались данные о повторном заражении — то есть о прочности иммунитета у привитых, непривитых и переболевших людей.
Исследователи обработали данные по миллионной популяции носителей вируса в Израиле (напомним, что за всю историю эпидемии "ковида" в стране насчитывается 1,3 миллиона зараженных).
Анализировались данные о повторном заражении — то есть о прочности иммунитета у привитых, непривитых и переболевших людей. ....... Один из главных выводов, напрашивающихся по итогам этого исследования, — низкая эффективность вакцины (по крайней мере, "Файзера" и ему подобных) по сравнению с "естественным" иммунитетом, который организм вырабатывает при заражении вирусом.
Второй вывод — "бустерная" доза сильно подстегивает иммунитет, который в первое время после третьего укола гораздо сильнее, чем в первое время после второго. Однако как ведет себя "бустерный" иммунитет дальше, пока неизвестно.
https://www.9tv.co.il/item/37225 В заметке, к сожалению, нет расшифровки как считались человеко-часы. И интересно было бы ещё сравнение с непривитыми непереболевшими. Там приведены таблицы с численными значениями полученных результатов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 гру, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.
В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения. В частности, ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире "1+1".
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.
Также он уточнил, кто получит бустерную дозу вакцины:
Столица Украины первая среди всех городов достигла отметки полной вакцинации среди взрослого населения киевлян в 50%. К этому же показателю приближается и Киевская область - 49%.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%", - рассказал Ляшко.
По словам министра, на сегодняшний день три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев одной дозой.