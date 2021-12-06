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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ученые из Южной Африки провели исследование, чтобы выяснить, насколько вакцина от коронавируса Pfizer эффективна против стремительно распространяющегося в мире штамма с 32 мутациями "Омикрон".

По данным специалистов, эффективность этого препарата против нового штамма может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований в Южной Африке, где впервые зафиксировали случаи вируса-мутанта, сообщает Sky News.

"Несмотря на то, что его ("Омикрона" - Ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - сказал профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

При этом исследование показало, что антитела людей, которые были привиты от коронавируса или переболели Covid-19 и получили антитела естественным путем, все же имеют определенную эффективность против штамма "Омикрон". Поэтому ученые предположили, что бустеры могут принести значительную пользу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:46

  antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Значит омикрон вытеснит дельту. Между штаммами тоже есть конкуренция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58

А на манеже все те же
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хроніки короної від переляканих ваків
https://forum.finance.ua/topic246673.html?p=5351819#p5351819
льогкім двіжєнієм рукі огранічєнія жьолтой зони прєвращаюцца в .... прєвращаються в ... елігантную красную зону...

а сертифікат в тикву
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:05

  Ромасик написав:А на манеже все те же
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і бустер не того, щото пошло не так, і придумали омікрон-оксюмурон
flyman
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