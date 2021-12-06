Ученые из Южной Африки провели исследование, чтобы выяснить, насколько вакцина от коронавируса Pfizer эффективна против стремительно распространяющегося в мире штамма с 32 мутациями "Омикрон".
По данным специалистов, эффективность этого препарата против нового штамма может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта Covid-19.
Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований в Южной Африке, где впервые зафиксировали случаи вируса-мутанта, сообщает Sky News.
"Несмотря на то, что его ("Омикрона" - Ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - сказал профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.
При этом исследование показало, что антитела людей, которые были привиты от коронавируса или переболели Covid-19 и получили антитела естественным путем, все же имеют определенную эффективность против штамма "Омикрон". Поэтому ученые предположили, что бустеры могут принести значительную пользу.
По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)
antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)
Значит омикрон вытеснит дельту. Между штаммами тоже есть конкуренция.