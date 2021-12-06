pilker написав:да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса.
А вирус сам по себе не меняется, он мутирует когда размножается внутри больных. Чем больше больных - тем больше мутаций. И не надо начинать старую песню про то что вакцинированные болеют точно так же. Не точно так же а меньше. В отчете с которым носился Ромасик это было видно - основная масса заболевших - непривитые дети, потом идут их привитые родители 30-40 лет, если на тебя кашляют полдня, то никакой иммунитет не выдержит. Потому у всех стран планы на прививки детей.
то это детки виноваты в появлении оксимирона. При чем спидозные детки.
При этом он подчеркнул, что вакцинаторы уже не интересуются пожилыми людьми, «они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях».
fler написав:То есть непосредственно от ковида 32% умерли.
Непосредственно от Ковида в принципе никто не умирает. Какие ещё 32%. Поляки видимо,как и коцабы (да и не только они) выделяют отдельные 2 строки: - Ковид как основная причина - Ковид , как усложнил другую болезнь.
У нас вообще не делят.
А 68% , помимо 32% "непосредственно от Ковид" по версии "доктора" , то Ковид не при чем?
fler написав:То есть непосредственно от ковида 32% умерли.
Непосредственно от Ковида в принципе никто не умирает. Какие ещё 32%. Поляки видимо,как и коцабы (да и не только они) выделяют отдельные 2 строки: - Ковид как основная причина - Ковид , как усложнил другую болезнь.
У нас вообще не делят.
А 68% , помимо 32% "непосредственно от Ковид" по версии "доктора" , то Ковид не при чем?
Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда. А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.
И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?
Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда. А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.
И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?
так занят, что на мою 1 строчку 6 строчек слов настрочил
Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда. А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.
И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?
так занят, что на мою 1 строчку 6 строчек слов настрочил
Давно набрал вопрос. Тебя ждал. Так зачем клон, а?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 гру, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
IgA, к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )?
safonovstanislav написав:
vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)
Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.