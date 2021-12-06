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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4619462046214622>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:50

  IgA написав:
  pilker написав:да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса.


А вирус сам по себе не меняется, он мутирует когда размножается внутри больных. Чем больше больных - тем больше мутаций.
И не надо начинать старую песню про то что вакцинированные болеют точно так же. Не точно так же а меньше. В отчете с которым носился Ромасик это было видно - основная масса заболевших - непривитые дети, потом идут их привитые родители 30-40 лет, если на тебя кашляют полдня, то никакой иммунитет не выдержит. Потому у всех стран планы на прививки детей.

то это детки виноваты в появлении оксимирона. При чем спидозные детки.
При этом он подчеркнул, что вакцинаторы уже не интересуются пожилыми людьми, «они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях».

https://rossaprimavera.ru/news/f26d6eff
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:То есть непосредственно от ковида 32% умерли.

Непосредственно от Ковида в принципе никто не умирает. Какие ещё 32%.
Поляки видимо,как и коцабы (да и не только они) выделяют отдельные 2 строки:
- Ковид как основная причина
- Ковид , как усложнил другую болезнь.

У нас вообще не делят.

А 68% , помимо 32% "непосредственно от Ковид" по версии "доктора" , то Ковид не при чем?

Что сказать то хотела?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:01

  Hotab написав:
  fler написав:То есть непосредственно от ковида 32% умерли.

Непосредственно от Ковида в принципе никто не умирает. Какие ещё 32%.
Поляки видимо,как и коцабы (да и не только они) выделяют отдельные 2 строки:
- Ковид как основная причина
- Ковид , как усложнил другую болезнь.

У нас вообще не делят.

А 68% , помимо 32% "непосредственно от Ковид" по версии "доктора" , то Ковид не при чем?

Что сказать то хотела?

Хоцабы то ясно, с бритами что не так?

Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:07

  Ромасик написав:с бритами что не так?


59 погибших от ковида детишек в Британии, за которых Вы так тут убиваетесь! В том числе 17 без видимых проблем со здоровьем! У Вас случайно нет таблички сколько детей умерло от вакцинации?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Хоцабы то ясно, с

Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда.
А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.

И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:23

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Хоцабы то ясно, с

Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда.
А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.

И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?

так занят, что на мою 1 строчку 6 строчек слов настрочил
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Хоцабы то ясно, с

Не знаю, что тебе там ясно, я твои простыни пока не читаю, некогда.
А ты смотри, Ой+ считает, кто сколько сообщений за день написывает. Аккуратнее.

И это,чуешь, а клона зачем завел? Ты ж весной, когда я на спор тебя подводил под "уйти из форума на месяц" говорил, что и сам хочешь уйти. А тут тебя закрыли в бане,так ты клона завел. У Флер подсмотрел?

так занят, что на мою 1 строчку 6 строчек слов настрочил

Давно набрал вопрос. Тебя ждал.
Так зачем клон, а?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 гру, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25

  IgA написав:
  Ромасик написав:с бритами что не так?


59 погибших от ковида детишек в Британии, за которых Вы так тут убиваетесь! В том числе 17 без видимых проблем со здоровьем! У Вас случайно нет таблички сколько детей умерло от вакцинации?

где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:36

IgA, к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова :) )?
  safonovstanislav написав:
  vitaliian написав:Температура 37,5-38,5 держалась 3 дня, на 4й я решился пойти к врачу, оказывается ковидные сидят в общей очереди к семейному (даже при совке температурящих принимали в доврачебном кабинете чтобы они не разносили заразу по всей поликлинике)

Ну, вот, откуда такие дибилы берутся, что с ковидом бегут к семейному, чтоб сидеть в очереди? Вот, где реально должна полиция работать. Если от такого идиота кто-то в очереди заразится и умрёт, садить идиота, как за умышленное убийство.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:53

  Ромасик написав:IgA, к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова :) )?

А ты мой протокол лечения читал ?

Или прочитал, но промолчал. Потому что, это не укладывается в твой бред, который ты здесь транслируешь
pesikot
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