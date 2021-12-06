IgA написав:

pilker написав: да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса. да, и пишут шо какя-то анча баранова в качестве одной из причин отсуствия коллективного иммунитета указывает на изменчивость вируса.

А вирус сам по себе не меняется, он мутирует когда размножается внутри больных. Чем больше больных - тем больше мутаций.И не надо начинать старую песню про то что вакцинированные болеют точно так же. Не точно так же а меньше. В отчете с которым носился Ромасик это было видно - основная масса заболевших - непривитые дети, потом идут их привитые родители 30-40 лет, если на тебя кашляют полдня, то никакой иммунитет не выдержит. Потому у всех стран планы на прививки детей.