Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:06
Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:07
Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
Вакцина против "ковида" не дает того иммунитета, который вырабатывается у действительно переболевших людей. К такому выводу пришли израильские ученые
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:12
там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?
Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения
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