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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4619462046214622

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:06

  antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
https://www.9tv.co.il/item/37225
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:07

  antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
https://www.9tv.co.il/item/37225

Вакцина против "ковида" не дает того иммунитета, который вырабатывается у действительно переболевших людей. К такому выводу пришли израильские ученые
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:12

  Ромасик написав:где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.

там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?

  Ромасик написав:к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )?

Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения
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