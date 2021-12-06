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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4619462046214622 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Сер 08 гру, 2021 20:06 antey1969 написав: По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики) По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.

А вот после этих заключений вообще запутали.

https://www.9tv.co.il/item/37225 Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.А вот после этих заключений вообще запутали. maza5 Повідомлень: 227 З нами з: 27.08.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 20:07 antey1969 написав: По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики) По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.

А вот после этих заключений вообще запутали.

https://www.9tv.co.il/item/37225



Вакцина против "ковида" не дает того иммунитета, который вырабатывается у действительно переболевших людей. К такому выводу пришли израильские ученые Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.А вот после этих заключений вообще запутали.Вакцина против "ковида" не дает того иммунитета, который вырабатывается у действительно переболевших людей. К такому выводу пришли израильские ученые maza5 Повідомлень: 227 З нами з: 27.08.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 20:12 Ромасик написав: где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите. где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.

там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?



Ромасик написав: к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )? к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )?

Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения IgA Повідомлень: 1064 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4619462046214622 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7892 14970843

ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53