antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)
Ромасик написав:где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.
там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?
Ромасик написав:к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )?
Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения
Сергій Немазенко сказав, що під час пандемії коронавірусу морг працює з потрійним навантаженням. За це працівники отримують 300% доплати: ”Помирають молоді люди, 29-30 років. Щодо навантаження – багато часу витрачаємо на підготовку тіла до розтину, одягання та знімання засобів індивідуального захисту, виписування свідоцтва про смерть, бесіди з родичами померлих”
Завідувач відділення показав, який вигляд мають легені людини з коронавірусом. Сказав, що хвороба вражає також серце, головний мозок, нирки, печінку: ”В цьому випадку вражені легені, вони без повітря, темно-червоні, з крововиливами”.
Лікар показав тромби в судинах легень людини, яка померла від ускладнень коронавірусу: ”Тромбоемболія судин легень – ускладнення коронавірусної хвороби. У просвіті бронхів – густий слиз”.
Сергій Немазенко вважає вакцинацію єдиним способом зупинити розповсюдження коронавірусу.
antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)
Значит омикрон вытеснит дельту. Между штаммами тоже есть конкуренция.
Вже випустили з пляшки нову заразу? Ось це продуктивність лабораторій. Напевно, теж конкуренція.
IgA написав:Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.
реализм говорит о том, шо наука не может указать на ход развития событий. после достижения 99,9(9)% расскажут шо есть еще один чел. мы его найти не можем для вакцинации, но все продолжается из-за него. или вдруг все сойдет на нет при 85%. задним числом объяснят и это.
Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity
pilker написав:реализм говорит о том, шо наука не может указать на ход развития событий.
Наука сразу сказала что дать всем переболеть - плохой вариант. Проблема в том что Вы игнорируете ответы которые Вам не нравятся и в который раз пихаете статью про самый лучший в мире природный иммунитет.