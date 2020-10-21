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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4618461946204621

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25

  IgA написав:
  Ромасик написав:с бритами что не так?


59 погибших от ковида детишек в Британии, за которых Вы так тут убиваетесь! В том числе 17 без видимых проблем со здоровьем! У Вас случайно нет таблички сколько детей умерло от вакцинации?

где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:06

Del
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 08 гру, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:07

  antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Теперь не понятно когда мы получим бустерную дозу.
А вот после этих заключений вообще запутали.
https://www.9tv.co.il/item/37225

Вакцина против "ковида" не дает того иммунитета, который вырабатывается у действительно переболевших людей. К такому выводу пришли израильские ученые
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:12

  Ромасик написав:где-то я публиковал табличку о росте детской смертности на 62% с начала их вакцинации. Поищите.

там вакцинировано где-то 30% с 11 до 17 лет, младше не вакцинировали еще, да и начали вакцинировать только пару месяцев назад. А у Вас вся детская смертность выросла, да и еще так резко, как-то не сходится. Там точно ссылка была, или просто ничего другого в голову не пришло?

  Ромасик написав:к стати, не присоеденился к вакс-дебилам и промолчал о протоколе лечения витальена. Не увидели или дипломатично промолчали (в стиле Лаврова )?

Весьма далек от реалий украинских больниц для обсуждения
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://ua.redtram.com/ua-rc/o/tribuna. ... 3D34756636

Сергій Немазенко сказав, що під час пандемії коронавірусу морг працює з потрійним навантаженням. За це працівники отримують 300% доплати: ”Помирають молоді люди, 29-30 років. Щодо навантаження – багато часу витрачаємо на підготовку тіла до розтину, одягання та знімання засобів індивідуального захисту, виписування свідоцтва про смерть, бесіди з родичами померлих”

Завідувач відділення показав, який вигляд мають легені людини з коронавірусом. Сказав, що хвороба вражає також серце, головний мозок, нирки, печінку: ”В цьому випадку вражені легені, вони без повітря, темно-червоні, з крововиливами”.

Лікар показав тромби в судинах легень людини, яка померла від ускладнень коронавірусу: ”Тромбоемболія судин легень – ускладнення коронавірусної хвороби. У просвіті бронхів – густий слиз”.

Сергій Немазенко вважає вакцинацію єдиним способом зупинити розповсюдження коронавірусу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:12

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:По предварительным оценкам Омикрон в разы заразнее Дельты, но переносится значительно легче. Это уже понятно. Сейчас анализируются последствия от воздействия Омикрона на человеческий организм в среднесроке(более двух недель с момента появления симптоматики)

Значит омикрон вытеснит дельту. Между штаммами тоже есть конкуренция.

Вже випустили з пляшки нову заразу? Ось це продуктивність лабораторій.
Напевно, теж конкуренція.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:12

Ромка, так зачем тебе клон? ))

vitaliian , а представь себе тогда что с лёгкими у вакцинированных! Там ещё и побочка ж накладывает в дополнение к Ковиду!!
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:14

  Hotab написав:vitaliian , а представь себе тогда что с лёгкими у вакцинированных! Там ещё и побочка ж накладывает в дополнение к Ковиду!!

Предлагаю в ампулки от вакцины Класть бумажечки с пожеланиями потомкам. Ну хоть какая то польза.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:52

  IgA написав:Давайте за реализм. Все ссылки про порог коллективного иммунитета за весну-лето 20 года. С тех пор появился более заразные альфа и дельта варианты и порог был увеличен. И есть все основания полагать что для омикрона он будет больше 90%. Вариант пропетлять между вакцинацией и болезнью практически отсутствует в таких условиях.

реализм говорит о том, шо наука не может указать на ход развития событий. после достижения 99,9(9)% расскажут шо есть еще один чел. мы его найти не можем для вакцинации, но все продолжается из-за него. или вдруг все сойдет на нет при 85%. задним числом объяснят и это.
Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.04.21267114v1.full
видать группа неболевшие, дважды уколотые после 60-ти представляют проблему для медсистемы.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:30

  pilker написав:реализм говорит о том, шо наука не может указать на ход развития событий.


Наука сразу сказала что дать всем переболеть - плохой вариант. Проблема в том что Вы игнорируете ответы которые Вам не нравятся и в который раз пихаете статью про самый лучший в мире природный иммунитет.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02948-4

21 October 2020
The false promise of herd immunity for COVID-19


https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2
18 March 2021
Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible


ну и да, если у науки нет ответов, что дает Вам основания верить что они есть у Вас? Типа раз уж никто не знает правильных ответов в 100% случаев, давайте делать как Вы считаете нужным.
IgA
 
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