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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4619462046214622

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:10

  Ромасик написав:то мне как раз интересны реалии белых людей

тоже ничем не смогу Вас порадовать, я туда и в лучшие времена нечасто заглядывал

  Ромасик написав:ссылка была, но трудно уже вспомнить. Ее остатки обгладывают стервятники

То есть в качестве доказательства про 62% Вы приносите опровержение этого факта? Отдых явно не пошел Вам на пользу :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:13

  IgA написав:
  Ромасик написав:то мне как раз интересны реалии белых людей

тоже ничем не смогу Вас порадовать, я туда и в лучшие времена нечасто заглядывал

  Ромасик написав:ссылка была, но трудно уже вспомнить. Ее остатки обгладывают стервятники

То есть в качестве доказательства про 62% Вы приносите опровержение этого факта? Отдых явно не пошел Вам на пользу :D

доказательства были раньше. Я вам не буду каждый раз полдня тратить на поиски ссылок. И архив всей сурс даты тоже хранить не буду, чтобы по первому требованию ее предьявлять.

Но лан, нашел. Запомните хорошо и расскажите другим.
https://dailyexpose.uk/2021/10/28/child ... HHaT2wa9_0
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 08 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:19

  Ромасик написав:доказательства были раньше. Я вам не буду каждый раз полдня тратить на поиски ссылок.


Какие доказательства, Вы сами принесли их опровержение, даже меня не заставили их искать. Давно Вы меня так не веселили
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:45

  Ромасик написав:"Смертей стало больше, но в ONS нам сказали, что нет доказательств, поэтому все неправда."

А в первоисточнике разве есть доказательства что это от вакцины а не от ковида?
В таблицах которые Вы демонстроровали на 24 сентября было 58 погибших от ковида детей, а 21 октябра у правдорубов из експоза - 64. То есть разница между датами - 6 человек
И это практически половина от 14 случаев у правдорубов. И не факт что оставшиеся это от вакцины

For boys the increase was from 12 to 22 (an increase of 83%) and for girls it was from nine to 12 (a 33% increase).


они ее правда в проценты перевели, чтобы страшнее было.

А если скачать ексель файлы на которые они ссылаются, то увидим что больше чем в среднем детей умирало и в январе 2012 года, когда их еще и близко не начали вакцинировать.
Вот видите, я и без ссылок могу Ваших правдорубов ссаными тряпками закидать :D Все таки не зря их в гугле забанили
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:12

  antey1969 написав:Морги все позагружали.
Кстати, это не шутка, а реалии нынешней волны.

Заведующему паталогоанатомическим отделением больницы № 8 (г. Киев, ул. Кондратюка, № 8 :) ), а также главному врачу этой больницы сейчас не до смеха и не до попкорна:

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.
Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.

https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=293033

В столице не утихает скандал с “незаконным заработком” на родственниках умерших от COVID-19. По данным журналистов разных изданий, работники морга киевской городской больницы №8 и ООО “Ритуал 911” (вероятно, фирма связана с руководством столицы) требовали десятки тысяч гривен за выдачу трупов. Этими фактами уже заинтересовались правоохранительные органы. Руководитель медучреждения Анатолий Пилецкий все обвинения отрицает, однако, журналисты нашли у него сбережения, размер которых никак “не вяжется” с его официальной “врачебной” зарплатой.
Как стало известно KV, на территории коммунального некоммерческого предприятия (КНП) “Киевская городская клиническая больница №8” (ул. Юрия Кондратюка, 8, Оболонский район), вероятно, действует незаконная схема по предоставлению платных услуг морга.

https://kievvlast.com.ua/news/v-morge-k ... -grivensmi
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:13

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
Сергій Немазенко вважає вакцинацію єдиним способом зупинити розповсюдження коронавірусу.

крайний раз пруфы от патологоанатома приносила флер. Но тогда вопрос дырки не раскрыли.
а ЛАД спросит: при чем патологоанатом к вакцинации?
одно дело писать о чем Не знаешь или о том что каждый день видишь. Ценность этих мнений будет сильно разная.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:тогда вопрос дырки не раскрыли.
пс про дырки не понял, не владею блатным жаргоном.
vitaliian
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