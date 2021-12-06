Ромасик написав:"Смертей стало больше, но в ONS нам сказали, что нет доказательств, поэтому все неправда."
А в первоисточнике разве есть доказательства что это от вакцины а не от ковида? В таблицах которые Вы демонстроровали на 24 сентября было 58 погибших от ковида детей, а 21 октябра у правдорубов из експоза - 64. То есть разница между датами - 6 человек И это практически половина от 14 случаев у правдорубов. И не факт что оставшиеся это от вакцины
For boys the increase was from 12 to 22 (an increase of 83%) and for girls it was from nine to 12 (a 33% increase).
они ее правда в проценты перевели, чтобы страшнее было.
А если скачать ексель файлы на которые они ссылаются, то увидим что больше чем в среднем детей умирало и в январе 2012 года, когда их еще и близко не начали вакцинировать. Вот видите, я и без ссылок могу Ваших правдорубов ссаными тряпками закидать Все таки не зря их в гугле забанили
antey1969 написав:Морги все позагружали. Кстати, это не шутка, а реалии нынешней волны.
Заведующему паталогоанатомическим отделением больницы № 8 (г. Киев, ул. Кондратюка, № 8 ), а также главному врачу этой больницы сейчас не до смеха и не до попкорна:
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно. Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.
В столице не утихает скандал с “незаконным заработком” на родственниках умерших от COVID-19. По данным журналистов разных изданий, работники морга киевской городской больницы №8 и ООО “Ритуал 911” (вероятно, фирма связана с руководством столицы) требовали десятки тысяч гривен за выдачу трупов. Этими фактами уже заинтересовались правоохранительные органы. Руководитель медучреждения Анатолий Пилецкий все обвинения отрицает, однако, журналисты нашли у него сбережения, размер которых никак “не вяжется” с его официальной “врачебной” зарплатой. Как стало известно KV, на территории коммунального некоммерческого предприятия (КНП) “Киевская городская клиническая больница №8” (ул. Юрия Кондратюка, 8, Оболонский район), вероятно, действует незаконная схема по предоставлению платных услуг морга.