

Был недавно в супермаркете, там женщина с мужчиной возили ребенка в тележке, девочка кашляла на всех вокруг и на продукты, даже не прикрывая рот. И все они были без масок. На вопрос родителям не ковид ли у девочки? В ответ - молчание.



Считаю это ненормальное явление. Если заводишь больного и кашляющего ребенка, то хотя-бы маску на него одень и сам в маске ходи. Ведь ясно-же, что больной ребенок разносит инфекцию.



Я хоть и переболел, но желания подхватить какой-нибудь новый штамм, вроде омикрона у меня нет, поэтому я против того, чтобы больные дети без масок кашляли на покупателей и продукты в магазинах.



Если человек кашляет и окружающие просили его одеть маску или выйти из магазина, а он отказывался одевать маску или выходить из магазина, то наказать за это вполне справедливо. Другое дело, что наказание не адекватное. 17 тыс - это не нормально. Более адекватным было бы вывести его из магазина силой и разъяснить, что кашляя без маски он разбрызгивает инфекцию на окружающих. А окружающие не хотят чтобы на них кашляли, т.к. это опасно.



Вам же не понравится, если ктото зараженный чумой будет стоять рядом с Вами в магазине и плеваться на Вас и на товар, который Вы выбираете?