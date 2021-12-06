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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 гру, 2021 07:34
safonovstanislav написав:
Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев
Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...
Замечу, что в том случае родители подвозили тележку к людям выбирающим товар, а девочка в тележке (без маски) начинала кашлять не только не прикрывая рот, но еще и подаваясь вперед, как делают когда плюют подальше. Она обкашливала людей, товары, а родители на это смотрели как на нормальное поведение...
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Додано: Чет 09 гру, 2021 07:51
Цитрин написав: safonovstanislav написав:
Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев
Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...
Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.
Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас
Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:04
safonovstanislav написав:
В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас
Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего?
Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.
Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 09 гру, 2021 08:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:13
Цитрин написав: safonovstanislav написав:
В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас
Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего?
Такую же опасность, как и здоровый человек для больного СПИДом. Инфекции, которые вы разносите, как здоровый человек, для вас и большинства окружающих не представляют никакой опасности и не приводят к болезни. А, вот, человека с ослабленным здоровьем, ваши безопасные инфекции здорового человека, могут отправить на тот свет. При том, что сам "больной" при этом для вас никакой опасности не представляет.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:16
Цитрин написав:
Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.
Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями.
Если вам повезло с генетикой, и вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:17
safonovstanislav
, При кашле, чихании, пении или разговоре больного туберкулезом вместе с каплями слюны в воздух выбрасываются и возбудители туберкулеза, которые могут вдохнуть в себя и другие находящиеся рядом люди. В результате человек может заразиться туберкулезом. Один нелеченый больной туберкулезом может заразить до 10-15 человек в год.
Не все люди, имевшие контакт с инфекционно опасным (т.е. заразным) больным туберкулезом, могут заболеть туберкулезом. Чем больше возбудителей туберкулеза выбрасывается в воздух носителем заболевания и чем плотнее и дольше с ним контакт, тем больше увеличивается вероятность распространения туберкулеза.
safonovstanislav написав:
вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства.
Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме.
7 ранних симптомов туберкулёза:
1. Кашель, который не проходит 3 недели и более
2. Дискомфорт в груди
3. Субфебрильная температура (37–37,5 °С)
4. Необъяснимая потеря веса
5. Озноб, усилившаяся потливость
6. Снижение аппетита
7. Слабость, быстрая утомляемость
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 09 гру, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:24
Не понимаю, почему кто-то должен проходить обследование (принуждение к медицинским процедурам??
), если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой, или на рынок, или вырастить еду сам. А нарушать от рождения права кашляющего никто не имеет права.У цитрина есть справка,что кашляющий более? Нет!. Значит он здоров. Какие к нему вопросы??
Можно смотреть вечно как горит огонь, льется вода и спорят 2 антивакса.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 гру, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:26
Цитрин, приведу другой пример. Вот, например, с человека содрана кожа. При этом, сам "больной" для здоровых никакой опасности не представляет, а, вот здоровые для него опасны, т.к. являются носителями инфекций, которые для людей без содранной кожи никакой опасности не представляют
То же самое и с разрушенной слизистой в горле. Ну, кашляет человек. Но, именно вы можете заразить кашляющего, т.к. именно у него разрушен защитный барьер, а не у вас.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:30
Цитрин написав:
Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме.
Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма. Врач мне сказала, что если кашель после ковида будет продолжаться больше 6 месяцев, то обращайтесь. Ковид же нехило отжучивает весь организм, восстановление длительное.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:31
Hotab написав:
Не понимаю, почему кто-то должен проходить обследование (принуждение к медицинским процедурам??
не хотите не проходите, никто Вас не заставляет. Это в Ваших-же интересах.
Hotab написав:
если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой
Кашель является признаком болезни, при кашле на окружающих с силой выбрасываются огромные порции инфекции. Это как плевание и сморкание на окружающих - является проявлением агрессии к окружающим и покушением на их здоровье.
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