Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4621462246234624> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 09 гру, 2021 07:34 safonovstanislav написав: Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев



Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...



Замечу, что в том случае родители подвозили тележку к людям выбирающим товар, а девочка в тележке (без маски) начинала кашлять не только не прикрывая рот, но еще и подаваясь вперед, как делают когда плюют подальше. Она обкашливала людей, товары, а родители на это смотрели как на нормальное поведение... Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...Замечу, что в том случае родители подвозили тележку к людям выбирающим товар, а девочка в тележке (без маски) начинала кашлять не только не прикрывая рот, но еще и подаваясь вперед, как делают когда плюют подальше. Она обкашливала людей, товары, а родители на это смотрели как на нормальное поведение... Цитрин

Повідомлень: 944 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 07:51 Цитрин написав: safonovstanislav написав: Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев



Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих... Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...

Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.



Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас



Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций. Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для васТипичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций. safonovstanislav Повідомлень: 3382 З нами з: 10.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:04 safonovstanislav написав: В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас



Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего?



Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.



Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями. Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего?Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями. Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 09 гру, 2021 08:13, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 944 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:13 Цитрин написав: safonovstanislav написав: В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас



Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего? Вы сами задумывались, что написали? Какую опасность представляет здоровый человек для больного кашляющего?

Такую же опасность, как и здоровый человек для больного СПИДом. Инфекции, которые вы разносите, как здоровый человек, для вас и большинства окружающих не представляют никакой опасности и не приводят к болезни. А, вот, человека с ослабленным здоровьем, ваши безопасные инфекции здорового человека, могут отправить на тот свет. При том, что сам "больной" при этом для вас никакой опасности не представляет. Такую же опасность, как и здоровый человек для больного СПИДом. Инфекции, которые вы разносите, как здоровый человек, для вас и большинства окружающих не представляют никакой опасности и не приводят к болезни. А, вот, человека с ослабленным здоровьем, ваши безопасные инфекции здорового человека, могут отправить на тот свет. При том, что сам "больной" при этом для вас никакой опасности не представляет. safonovstanislav Повідомлень: 3382 З нами з: 10.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:16 Цитрин написав: Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.



Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями. Кашлять при ковиде человек начинает обычно на 3-5 день, а заразным перестает быть только через две недели. Так что кашляющий с большой вероятностью представляет опасность для здоровых, если у них нет иммунитета.Причем кашляющий несет не только потенциальную опасность заражения ковидом, но и туберкулезом или другими заболеваниями.

Если вам повезло с генетикой, и вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства. Если вам повезло с генетикой, и вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства. safonovstanislav Повідомлень: 3382 З нами з: 10.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:17 safonovstanislav, При кашле, чихании, пении или разговоре больного туберкулезом вместе с каплями слюны в воздух выбрасываются и возбудители туберкулеза, которые могут вдохнуть в себя и другие находящиеся рядом люди. В результате человек может заразиться туберкулезом. Один нелеченый больной туберкулезом может заразить до 10-15 человек в год.



Не все люди, имевшие контакт с инфекционно опасным (т.е. заразным) больным туберкулезом, могут заболеть туберкулезом. Чем больше возбудителей туберкулеза выбрасывается в воздух носителем заболевания и чем плотнее и дольше с ним контакт, тем больше увеличивается вероятность распространения туберкулеза.



safonovstanislav написав: вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства. вы не понимаете, что такое больше месяца кашлять, даже после 2-3 дней болезни, поздравляю. Меня это преследует с самого детства.



Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме.



7 ранних симптомов туберкулёза:

1. Кашель, который не проходит 3 недели и более

2. Дискомфорт в груди

3. Субфебрильная температура (37–37,5 °С)

4. Необъяснимая потеря веса

5. Озноб, усилившаяся потливость

6. Снижение аппетита

7. Слабость, быстрая утомляемость , При кашле, чихании, пении или разговоре больного туберкулезом вместе с каплями слюны в воздух выбрасываются и возбудители туберкулеза, которые могут вдохнуть в себя и другие находящиеся рядом люди. В результате человек может заразиться туберкулезом. Один нелеченый больной туберкулезом может заразить до 10-15 человек в год.Не все люди, имевшие контакт с инфекционно опасным (т.е. заразным) больным туберкулезом, могут заболеть туберкулезом. Чем больше возбудителей туберкулеза выбрасывается в воздух носителем заболевания и чем плотнее и дольше с ним контакт, тем больше увеличивается вероятность распространения туберкулеза.Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме.7 ранних симптомов туберкулёза:1. Кашель, который не проходит 3 недели и более2. Дискомфорт в груди3. Субфебрильная температура (37–37,5 °С)4. Необъяснимая потеря веса5. Озноб, усилившаяся потливость6. Снижение аппетита7. Слабость, быстрая утомляемость Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 09 гру, 2021 08:26, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 944 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:24 ), если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой, или на рынок, или вырастить еду сам. А нарушать от рождения права кашляющего никто не имеет права.У цитрина есть справка,что кашляющий более? Нет!. Значит он здоров. Какие к нему вопросы??

Можно смотреть вечно как горит огонь, льется вода и спорят 2 антивакса. Не понимаю, почему кто-то должен проходить обследование (принуждение к медицинским процедурам??), если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой, или на рынок, или вырастить еду сам. А нарушать от рождения права кашляющего никто не имеет права.У цитрина есть справка,что кашляющий более? Нет!. Значит он здоров. Какие к нему вопросы??Можно смотреть вечно как горит огонь, льется вода и спорят 2 антивакса. Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 гру, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 6071 З нами з: 15.02.09 Подякував: 346 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин, приведу другой пример. Вот, например, с человека содрана кожа. При этом, сам "больной" для здоровых никакой опасности не представляет, а, вот здоровые для него опасны, т.к. являются носителями инфекций, которые для людей без содранной кожи никакой опасности не представляют



То же самое и с разрушенной слизистой в горле. Ну, кашляет человек. Но, именно вы можете заразить кашляющего, т.к. именно у него разрушен защитный барьер, а не у вас. safonovstanislav Повідомлень: 3382 З нами з: 10.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:30 Цитрин написав: Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме. Желательно пройти обследование, длительный кашель - это не нормальное явление. Возможен туберкулез в скрытой форме.

Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма. Врач мне сказала, что если кашель после ковида будет продолжаться больше 6 месяцев, то обращайтесь. Ковид же нехило отжучивает весь организм, восстановление длительное. Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма. Врач мне сказала, что если кашель после ковида будет продолжаться больше 6 месяцев, то обращайтесь. Ковид же нехило отжучивает весь организм, восстановление длительное. safonovstanislav Повідомлень: 3382 З нами з: 10.05.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:31 Hotab написав: Не понимаю, почему кто-то должен проходить обследование (принуждение к медицинским процедурам?? Не понимаю, почему кто-то должен проходить обследование (принуждение к медицинским процедурам??



не хотите не проходите, никто Вас не заставляет. Это в Ваших-же интересах.



Hotab написав: если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой если просто все ж: если кашляющий в магазине мешает Цитрину, Цитрин может выйти из магазина и пойти в другой



Кашель является признаком болезни, при кашле на окружающих с силой выбрасываются огромные порции инфекции. Это как плевание и сморкание на окружающих - является проявлением агрессии к окружающим и покушением на их здоровье. не хотите не проходите, никто Вас не заставляет. Это в Ваших-же интересах.Кашель является признаком болезни, при кашле на окружающих с силой выбрасываются огромные порции инфекции. Это как плевание и сморкание на окружающих - является проявлением агрессии к окружающим и покушением на их здоровье. Цитрин

Повідомлень: 944 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4621462246234624> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 788 , 789 , 790

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7892 15016922

ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53