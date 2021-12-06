Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4621462246234624 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 09 гру, 2021 08:36 IgA написав: Ромасик написав: "Смертей стало больше, но в ONS нам сказали, что нет доказательств, поэтому все неправда." "Смертей стало больше, но в ONS нам сказали, что нет доказательств, поэтому все неправда."

А в первоисточнике разве есть доказательства что это от вакцины а не от ковида?

В таблицах которые Вы демонстроровали на 24 сентября было 58 погибших от ковида детей, а 21 октябра у правдорубов из експоза - 64. То есть разница между датами - 6 человек

И это практически половина от 14 случаев у правдорубов. И не факт что оставшиеся это от вакцины А в первоисточнике разве есть доказательства что это от вакцины а не от ковида?В таблицах которые Вы демонстроровали на 24 сентября было 58 погибших от ковида детей, а 21 октябра у правдорубов из експоза - 64. То есть разница между датами - 6 человекИ это практически половина от 14 случаев у правдорубов. И не факт что оставшиеся это от вакцины

а разве по эффективности вакцин или каких-либо мер, связанных с ковидом, что-то доказано? В статье проанализирован факт. Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?

Если бы ребенок умер этот ковида, это бы диагностировали. Уж точно в Британии. Смерти детей просто так не игнорят "а, умер от старости". а разве по эффективности вакцин или каких-либо мер, связанных с ковидом, что-то доказано? В статье проанализирован факт. Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?Если бы ребенок умер этот ковида, это бы диагностировали. Уж точно в Британии. Смерти детей просто так не игнорят "а, умер от старости". Ромасик Повідомлень: 3596 З нами з: 30.03.15 Подякував: 817 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:41 safonovstanislav написав: Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма. Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма.



Но окружающие не знают, переболели Вы уже или только начинаете болеть. Кашляющий без маски на окружающих человек во время эпидемии ведь мало чем отличается от размахивающего дубиной неадеквата. То, что окружающие не знают, что дубина картонная и махает он ей искуссно, чтобы никого не зацепить, вовсе не означает, что это не является хулиганством. Но окружающие не знают, переболели Вы уже или только начинаете болеть. Кашляющий без маски на окружающих человек во время эпидемии ведь мало чем отличается от размахивающего дубиной неадеквата. То, что окружающие не знают, что дубина картонная и махает он ей искуссно, чтобы никого не зацепить, вовсе не означает, что это не является хулиганством. Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 09 гру, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 944 З нами з: 26.06.21 Подякував: 129 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 08:42 Igneus написав: antey1969 написав: Морги все позагружали.

Кстати, это не шутка, а реалии нынешней волны. Морги все позагружали.Кстати, это не шутка, а реалии нынешней волны.

Заведующему паталогоанатомическим отделением больницы № 8 (г. Киев, ул. Кондратюка, № 8 ), а также главному врачу этой больницы сейчас не до смеха и не до попкорна:



За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. Заведующему паталогоанатомическим отделением больницы(г. Киев, ул. Кондратюка,), а также главному врачу этой больницы сейчас не до смеха и не до попкорна: эх, взял испоганил такую перемогу.

Хотя антей в большинстве своем приносит адекватные новости. эх, взял испоганил такую перемогу.Хотя антей в большинстве своем приносит адекватные новости. Ромасик Повідомлень: 3596 З нами з: 30.03.15 Подякував: 817 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4621462246234624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7892 15016927

ЛОБ Пон 06 гру, 2021 14:53