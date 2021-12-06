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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4621462246234624

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:36

  IgA написав:
  Ромасик написав:"Смертей стало больше, но в ONS нам сказали, что нет доказательств, поэтому все неправда."

А в первоисточнике разве есть доказательства что это от вакцины а не от ковида?
В таблицах которые Вы демонстроровали на 24 сентября было 58 погибших от ковида детей, а 21 октябра у правдорубов из експоза - 64. То есть разница между датами - 6 человек
И это практически половина от 14 случаев у правдорубов. И не факт что оставшиеся это от вакцины

а разве по эффективности вакцин или каких-либо мер, связанных с ковидом, что-то доказано? В статье проанализирован факт. Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?
Если бы ребенок умер этот ковида, это бы диагностировали. Уж точно в Британии. Смерти детей просто так не игнорят "а, умер от старости".
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:41

  safonovstanislav написав:Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма.


Но окружающие не знают, переболели Вы уже или только начинаете болеть. Кашляющий без маски на окружающих человек во время эпидемии ведь мало чем отличается от размахивающего дубиной неадеквата. То, что окружающие не знают, что дубина картонная и махает он ей искуссно, чтобы никого не зацепить, вовсе не означает, что это не является хулиганством.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 09 гру, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:42

  Igneus написав:
  antey1969 написав:Морги все позагружали.
Кстати, это не шутка, а реалии нынешней волны.

Заведующему паталогоанатомическим отделением больницы № 8 (г. Киев, ул. Кондратюка, № 8 :) ), а также главному врачу этой больницы сейчас не до смеха и не до попкорна:

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання.
эх, взял испоганил такую перемогу. :)
Хотя антей в большинстве своем приносит адекватные новости.
Ромасик
 
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Пон 06 гру, 2021 14:53
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