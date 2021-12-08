Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов?
Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.
При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться.
Это то же самое, что сбивать температуру поеданием апельсинов. Если первые 2 съеденые апельсина не помогли, то глупо возлагать надежды, что бустерный апельсин сильно поможет. Это не означает, что температуру невозможно сбить, а означает лишь то, что апельсины в этом деле не эффективны. Но, зачем искать эффективное средтво, когда и апельсины неплохо продаются?
Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов?
Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.
При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...
Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила
safonovstanislav написав:Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма.
Но окружающие не знают, переболели Вы уже или только начинаете болеть. Кашляющий без маски на окружающих человек во время эпидемии ведь мало чем отличается от размахивающего дубиной неадеквата. То, что окружающие не знают, что дубина картонная и махает он ей искуссно, чтобы никого не зацепить, вовсе не означает, что это не является хулиганством.
Опасность кашля сильно переоценена. Конечно, есть правила приличия, желательно стараться не кашлять рядом с незнакомыми людьми, но сдержать кашель не всегда возможно. Если рядом с вами будет стоять человек без ноги, тоже будете кричать, что вот, явно больной, т.к. нога явно отсутствует, пришёл в магазин и мешает вам жить своими костылями? А вдруг у него инфекционная гангрена, он вас заразит, и у вас тоже нога отвалится?
Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов?
Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.
При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...
Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила
Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну. Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK
Ромасик написав:Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?
Может быть потому что если взять следущие 4 недели в ноябре, то никаких 62% избыточных процентов уже нет, хотя вакцинация не прекращалась? Или как обычно будем игнорировать факты не подтверждающие теорию?