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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4623462446254626>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:14

  Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов? :lol:

Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.

При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться.

Это то же самое, что сбивать температуру поеданием апельсинов. Если первые 2 съеденые апельсина не помогли, то глупо возлагать надежды, что бустерный апельсин сильно поможет. Это не означает, что температуру невозможно сбить, а означает лишь то, что апельсины в этом деле не эффективны. Но, зачем искать эффективное средтво, когда и апельсины неплохо продаются?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.

Молодец. Сумел.
Совершенно верно, ещё никто до 50% охвата не показал хорошего спада смертей в результате вакцинации. Ни мы, ни Болгары, ни РФ. А вот 50%+ хорошо показали.
Садись, два.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:22

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов? :lol:

Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.

При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...

Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а кто тут против того, что на кашляющего надо одевать намордник или даже изолировать

Не мешай нам. Мы тут с правами человека разбираемся.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:29

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Это было до ковида. Теперь длительный кашель - это новая норма.


Но окружающие не знают, переболели Вы уже или только начинаете болеть. Кашляющий без маски на окружающих человек во время эпидемии ведь мало чем отличается от размахивающего дубиной неадеквата. То, что окружающие не знают, что дубина картонная и махает он ей искуссно, чтобы никого не зацепить, вовсе не означает, что это не является хулиганством.

Опасность кашля сильно переоценена. Конечно, есть правила приличия, желательно стараться не кашлять рядом с незнакомыми людьми, но сдержать кашель не всегда возможно.
Если рядом с вами будет стоять человек без ноги, тоже будете кричать, что вот, явно больной, т.к. нога явно отсутствует, пришёл в магазин и мешает вам жить своими костылями? А вдруг у него инфекционная гангрена, он вас заразит, и у вас тоже нога отвалится?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:39

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а кто тут против того, что на кашляющего надо одевать намордник или даже изолировать

Не мешай нам. Мы тут с правами человека разбираемся.

Почему только кашляющих, а разный сифилис ромасика не интересует?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 гру, 2021 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:43

  Ромасик написав:)
Тем более вы на прошлой неделе испоганили статистику ваксам :lol:

Я разве умер? Не помню шоб я такое писал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:45

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов? :lol:

Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.

При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...

Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила :lol:

Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну.
Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:46

  Ромасик написав:Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?


Может быть потому что если взять следущие 4 недели в ноябре, то никаких 62% избыточных процентов уже нет, хотя вакцинация не прекращалась? Или как обычно будем игнорировать факты не подтверждающие теорию?
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49

safonovstanislav , обратили внимание, что только мы, РФ и (наверное другие непривитые Болгарии) показывают последующий пик выше прежнего?? Или вы выборочно видите?))
Hotab
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