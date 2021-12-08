Додано: Чет 09 гру, 2021 09:14

Hotab написав: safonovstanislav , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов? , если при 4% вакцинации волна ниже, чем при 0%, то почему мы тут не делаем выводов?

Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться.Это то же самое, что сбивать температуру поеданием апельсинов. Если первые 2 съеденые апельсина не помогли, то глупо возлагать надежды, что бустерный апельсин сильно поможет. Это не означает, что температуру невозможно сбить, а означает лишь то, что апельсины в этом деле не эффективны. Но, зачем искать эффективное средтво, когда и апельсины неплохо продаются?