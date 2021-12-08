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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4623462446254626

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:57

  IgA написав:
  Ромасик написав:Почему избыточную смертность можно связывать с ковидом, а с вакцинацией нельзя?


Может быть потому что если взять следущие 4 недели в ноябре, то никаких 62% избыточных процентов уже нет, хотя вакцинация не прекращалась? Или как обычно будем игнорировать факты не подтверждающие теорию?

может быть. В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась, но вспышка ушла. А еще ведь даже окна не начали открывать! :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:59

  Ромасик написав:может быть. В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась, но вспышка ушла. А еще ведь даже окна не начали открывать!

то есть возражений про то что 62% избыточных смертей детей в Британии не связаны с вакцинацией у Вас в принципе нет, хотите сменить тему?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась,

В Украине так,вообще, в городах по 50% привито. Ну и твое "ушло" - это 400+ в день.
Весной эти цифры были у пиков. Как красиво смещается понятие нормы.
Сделай хуже, потом ещё хуже , а потом верни как просто "хуже" , и скажут "теперь хорошо". Ромка мазохист)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:03

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:)
Тем более вы на прошлой неделе испоганили статистику ваксам :lol:

Я разве умер? Не помню шоб я такое писал.

Вы наверное пропустили легенду 1.0. Сразу перешли к 4.0.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:04

  Hotab написав:safonovstanislav , обратили внимание, что только мы, РФ и (наверное другие непривитые Болгарии) показывают последующий пик выше прежнего?? Или вы выборочно видите?))

Я к тому, что нужно искать основные причины затухания волн не в вакцинациях, а в чём-то другом. Какой-то фактор действует значительно лучше вакцинации.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:19

  IgA написав:
  Ромасик написав:может быть. В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась, но вспышка ушла. А еще ведь даже окна не начали открывать!

то есть возражений про то что 62% избыточных смертей детей в Британии не связаны с вакцинацией у Вас в принципе нет, хотите сменить тему?

как и доказательств у вас обратного
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:24

  Hotab написав:
  Ромасик написав:В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась,

В Украине так,вообще, в городах по 50% привито. Ну и твое "ушло" - это 400+ в день.
Весной эти цифры были у пиков. Как красиво смещается понятие нормы.
Сделай хуже, потом ещё хуже , а потом верни как просто "хуже" , и скажут "теперь хорошо". Ромка мазохист)))

Да, весной было 10% привито (скорее даже 5%).
Как любители страдать и карать ловко ставят диагнозы другим
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 гру, 2021 10:29, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства увеличивают риск летального исхода коронавируса. По данным ученых Манчестерского университета в Великобритании, для людей с тяжелыми психическими заболеваниями риск умереть от ковида почти в пять раз выше, чем для пациентов, у которых их нет.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством. В ходе исследования 16 282 человека получили положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.

Выяснилось, что для людей с психическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний. Риск смерти от COVID-19 был в 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и психическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8% и 37,3% соответственно по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.

Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6% – умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:31

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:safonovstanislav , обратили внимание, что только мы, РФ и (наверное другие непривитые Болгарии) показывают последующий пик выше прежнего?? Или вы выборочно видите?))

Я к тому, что нужно искать основные причины затухания волн не в вакцинациях, а в чём-то другом. Какой-то фактор действует значительно лучше вакцинации.

Смерти? Природа не дает убить сразу всех для сохранения популяции.
vitaliian
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