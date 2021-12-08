Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства увеличивают риск летального исхода коронавируса. По данным ученых Манчестерского университета в Великобритании, для людей с тяжелыми психическими заболеваниями риск умереть от ковида почти в пять раз выше, чем для пациентов, у которых их нет.



Соответствующее исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.



Ученые проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством. В ходе исследования 16 282 человека получили положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.



Выяснилось, что для людей с психическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний. Риск смерти от COVID-19 был в 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и психическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8% и 37,3% соответственно по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.



Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6% – умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.