Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4624462546264627 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 09 гру, 2021 10:42 Ромасик написав: vitaliian написав: Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства...



Ученые проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психическими расстройствами,

кому что болит...

странно, не раскрыли % ваксов среди них. Очень интересно кому что болит...странно, не раскрыли % ваксов среди них. Очень интересно

Я просто скопировал цитату без коментариев, а болит вам поскольку вы на нее эмоционально отреагировали. Нехорошо путать черное и белое. Я просто скопировал цитату без коментариев, а болит вам поскольку вы на нее эмоционально отреагировали. Нехорошо путать черное и белое. vitaliian

Повідомлень: 9525 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1659 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 10:51 Ромасик написав: как и доказательств у вас обратного как и доказательств у вас обратного



Обратное я Вам как раз показал, у Вас просто автоигнор включился. Еще раз, если рост детской смертности на 62% в октябре связан с вакцинацией, то почему в ноябре он исчез? Вакцинацию не прекращали. Обратное я Вам как раз показал, у Вас просто автоигнор включился. Еще раз, если рост детской смертности на 62% в октябре связан с вакцинацией, то почему в ноябре он исчез? Вакцинацию не прекращали. IgA Повідомлень: 1071 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 10:52 safonovstanislav написав: _hunter написав: safonovstanislav написав: Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.



При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ... Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...

Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила

Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну.

Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK

Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну.Думаю, это далеко не последняя волна для UK

Вроде не видели. Если есть примеры прошу в студию.



С теми графиками есть секрет: нужно рядышком открывать "новые заражения" и "новые смерти". И что мы видим у Гемании? -- новых случаев В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, а смертей В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (если на январь смотреть).



Зачем там график Украины -- с ее 20% вакцинированных -- вопрос Вроде не видели. Если есть примеры прошу в студию.С теми графиками есть секрет: нужно рядышком открывать "новые заражения" и "новые смерти". И что мы видим у Гемании? -- новых случаев В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, а смертей В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (если на январь смотреть).Зачем там график Украины -- с ее 20% вакцинированных -- вопрос _hunter Повідомлень: 5687 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр. vitaliian

Повідомлень: 9525 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1659 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4624462546264627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15030245

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57