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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4624462546264627

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:42

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства...

Ученые проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психическими расстройствами,

кому что болит... :lol:
странно, не раскрыли % ваксов среди них. Очень интересно :?:

Я просто скопировал цитату без коментариев, а болит вам поскольку вы на нее эмоционально отреагировали. Нехорошо путать черное и белое.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:51

  Ромасик написав:как и доказательств у вас обратного


Обратное я Вам как раз показал, у Вас просто автоигнор включился. Еще раз, если рост детской смертности на 62% в октябре связан с вакцинацией, то почему в ноябре он исчез? Вакцинацию не прекращали.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:52

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.

При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...

Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила :lol:

Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну.
Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK
Зображення

Вроде не видели. Если есть примеры прошу в студию.

С теми графиками есть секрет: нужно рядышком открывать "новые заражения" и "новые смерти". И что мы видим у Гемании? -- новых случаев В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, а смертей В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (если на январь смотреть).

Зачем там график Украины -- с ее 20% вакцинированных -- вопрос :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.
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Чет 09 гру, 2021 08:57
ЛОБ

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