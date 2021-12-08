safonovstanislav написав:Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.
При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...
Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила
Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну. Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK
Вроде не видели. Если есть примеры прошу в студию.
С теми графиками есть секрет: нужно рядышком открывать "новые заражения" и "новые смерти". И что мы видим у Гемании? -- новых случаев В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, а смертей В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (если на январь смотреть).
Зачем там график Украины -- с ее 20% вакцинированных -- вопрос
В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.