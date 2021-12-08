Ромасик написав:В Украине "вакцинация" тоже не прекращалась,
В Украине так,вообще, в городах по 50% привито. Ну и твое "ушло" - это 400+ в день. Весной эти цифры были у пиков. Как красиво смещается понятие нормы. Сделай хуже, потом ещё хуже , а потом верни как просто "хуже" , и скажут "теперь хорошо". Ромка мазохист)))
Шизофрения, биполярные и депрессивные расстройства увеличивают риск летального исхода коронавируса. По данным ученых Манчестерского университета в Великобритании, для людей с тяжелыми психическими заболеваниями риск умереть от ковида почти в пять раз выше, чем для пациентов, у которых их нет.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.
Ученые проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством. В ходе исследования 16 282 человека получили положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.
Выяснилось, что для людей с психическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний. Риск смерти от COVID-19 был в 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и психическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8% и 37,3% соответственно по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.
Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6% – умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.
safonovstanislav написав:Даже невооруженным взглядом видно, что волны смертей идут сами собой, а вакцинация сама собой.
При этом я НЕ призываю не вакцинироваться. Сам вчера сходил на первый укол. Просто не нужно возлагать большие надежды, что вакцина хоть как-то поможет в случае заражения, даже если бустерными дозами обколоться. ...
Я тут уже графики Бритов на той неделе приводил: как закололи под 60% народу -- как по волшебуству мереть почти перестали. Но вакцинация тут, конечно же, не при чем -- волшебная 5-я волна подсобила
Ага, победили инфекцию, и больше волн в этой стране не будет. Так считаете? Ну-ну. Разве подобные спады смертей от ковид мы уже не видели для других стран? Думаю, это далеко не последняя волна для UK
Вроде не видели. Если есть примеры прошу в студию.
С теми графиками есть секрет: нужно рядышком открывать "новые заражения" и "новые смерти". И что мы видим у Гемании? -- новых случаев В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, а смертей В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ (если на январь смотреть).
Зачем там график Украины -- с ее 20% вакцинированных -- вопрос
В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.
В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.
Как и смертей.
Я думаю по итогам года , когда зароем 710+- тыс человек, вместо 580+- , ему зададут этот прямой вопрос. Ведь официальных будет 80+- тысяч,а куда пристроить ещё 50?