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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4624462546264627 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135 Мені вже зробили щеплення 57% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 26 Найближчим часом планую вакцинацію 1% 2 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 135 Додано: Чет 09 гру, 2021 12:18 Hotab слишком много мрут, чтобы каждому умершему выявить точную причину. Даже при текущей оф.статистике морги перегружены. Да и что это даст. Локдаун надо было вводить в этом сезоне а не выдумывать цветные зоны, не имея перед собой реальной картины. vitaliian

Повідомлень: 9526 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:24 vitaliian написав: Hotab слишком много мрут, чтобы каждому умершему выявить точную причину. Даже при текущей оф.статистике морги перегружены. Да и что это даст. Локдаун надо было вводить в этом сезоне а не выдумывать цветные зоны, не имея перед собой реальной картины. слишком много мрут, чтобы каждому умершему выявить точную причину. Даже при текущей оф.статистике морги перегружены. Да и что это даст. Локдаун надо было вводить в этом сезоне а не выдумывать цветные зоны, не имея перед собой реальной картины.

Та это ясно, что не определить каждому точно. Но тут нашим невменяемым надо чтоб Ляшко прямо указал: эти смерти на вине Ковида. А то ж "хвыли демографични у Ой+" и "смерти от голода" у лжеца штатного.

Та и новая версия Ромасик-2 тоже так считает.









Ромка,с тех пор как тебя вчера разблокировали в 15 с копейками часов , ты так ни разу под той учеткой и не зашёл. Палишься Та это ясно, что не определить каждому точно. Но тут нашим невменяемым надо чтоб Ляшко прямо указал: эти смерти на вине Ковида. А то ж "хвыли демографични у Ой+" и "смерти от голода" у лжеца штатного.Та и новая версия Ромасик-2 тоже так считает.Ромка,с тех пор как тебя вчера разблокировали в 15 с копейками часов , ты так ни разу под той учеткой и не зашёл. Палишься Hotab

Повідомлень: 6084 З нами з: 15.02.09 Подякував: 351 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:34 safonovstanislav написав: Цитрин написав: safonovstanislav написав: Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев



Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих... Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...

Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.



Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас



Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций. Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для васТипичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций.

Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина Faceless

Модератор Повідомлень: 30570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1297 раз. Подякували: 7349 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире распространения штампа коронавируса "Омикрон" превышает все остальные и оценивается как очень высокий, говорится в обновленном отчете Британского агентства по безопасности здоровья.



Согласно данным Агентства, за неделю процент заболеваемости "Омикроном" вырос в четыре раза и, согласно оценкам специалистов, он удваивается каждые два-три дня.



Таким образом, скорость роста заболеваемости "Омикроном" по сравнению с другими штаммами оценивается как очень высокая и характеризуется как "красный уровень опасности".



Так же у "Омикрона" обнаружена высокая способность избегать воздействия антител организма человека, которые были произведены в результате заболевания другими штампами или как следствие вакцинации. vitaliian

Повідомлень: 9526 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:38 Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина

А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление. А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление. vitaliian

Повідомлень: 9526 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:42 vitaliian написав: Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина

А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление. А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление.

Самая жопа сейчас - это самолеты в Турции/Египты, просто забиты сопливыми кашляющими детьми. Самая жопа сейчас - это самолеты в Турции/Египты, просто забиты сопливыми кашляющими детьми. Faceless

Модератор Повідомлень: 30570 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1297 раз. Подякували: 7349 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 12:45



За вчера 465 смертей.

За последние 7 дней 2844 смерть, т.е. среднесуточное 406 смертей (на вчера 2904 и 415).



За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.

За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.

За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.

За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев продолжает уменьшаться - 308 486 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 321 122). Уже опустились ниже пика весенней волны. Количество выздоровевших за вчера на 11811 больше, чем число новых случаев (за позавчера 17433). Сделано 70.081 тестов.



Общее число смертей - 89 901.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 35.787 смерти (почти как от курения ).

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 40,1%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 8 декабря - 30 209 новых случаев заражения и 1181 новая смерть. За 7 декабря было 30 752 новых случая заражения и 1179 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 1 020 811. Максимум был 16 ноября 1 041 627.

Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и остановились.

Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием. Хроника приближения к 50.За вчера 465 смертей.За последние 7 дней 2844 смерть, т.е. среднесуточное 406 смертей (на вчера 2904 и 415).За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.Число активных случаев продолжает уменьшаться - 308 486 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 321 122). Уже опустились ниже пика весенней волны. Количество выздоровевших за вчера на 11811 больше, чем число новых случаев (за позавчера 17433). Сделано 70.081 тестов.Общее число смертей - 89 901.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 35.787 смерти (почти как от курения).Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 40,1%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.P.s. Все данные по ворлдметру.P.p.s. По России 8 декабря - 30 209 новых случаев заражения и 1181 новая смерть. За 7 декабря было 30 752 новых случая заражения и 1179 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 1 020 811. Максимум был 16 ноября 1 041 627.Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и остановились.Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием. ЛАД 2 Повідомлень: 20996 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4992 раз. Подякували: 4628 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 13:40 Faceless написав: safonovstanislav написав: Цитрин написав:

Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих... Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...

Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.



Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас



Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций. Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для васТипичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций.

Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина

#етожеребьонок #етожеребьонок flyman

Повідомлень: 27141 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1339 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 гру, 2021 13:41 vitaliian написав: распространения штампа коронавируса "Омикрон" превышает все остальные и оценивается как очень высокий, говорится в обновленном отчете Британского агентства по безопасности здоровья.



Согласно данным Агентства, за неделю процент заболеваемости "Омикроном" вырос в четыре раза и, согласно оценкам специалистов, он удваивается каждые два-три дня.



Таким образом, скорость роста заболеваемости "Омикроном" по сравнению с другими штаммами оценивается как очень высокая и характеризуется как "красный уровень опасности".



Так же у "Омикрона" обнаружена высокая способность избегать воздействия антител организма человека, которые были произведены в результате заболевания другими штампами или как следствие вакцинации.

как в Бергамо ? как в Бергамо ? flyman

Повідомлень: 27141 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1339 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4624462546264627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15036088

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57