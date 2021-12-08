Hotab слишком много мрут, чтобы каждому умершему выявить точную причину. Даже при текущей оф.статистике морги перегружены. Да и что это даст. Локдаун надо было вводить в этом сезоне а не выдумывать цветные зоны, не имея перед собой реальной картины.
vitaliian написав:Hotab слишком много мрут, чтобы каждому умершему выявить точную причину. Даже при текущей оф.статистике морги перегружены. Да и что это даст. Локдаун надо было вводить в этом сезоне а не выдумывать цветные зоны, не имея перед собой реальной картины.
Та это ясно, что не определить каждому точно. Но тут нашим невменяемым надо чтоб Ляшко прямо указал: эти смерти на вине Ковида. А то ж "хвыли демографични у Ой+" и "смерти от голода" у лжеца штатного. Та и новая версия Ромасик-2 тоже так считает.
Ромка,с тех пор как тебя вчера разблокировали в 15 с копейками часов , ты так ни разу под той учеткой и не зашёл. Палишься
safonovstanislav написав:Кашель, после выздоровления от ковида, по словам моего семейного врача, не проходит до 6 месяцев
Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...
Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.
Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас
Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций.
Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина
Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина
А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление.
Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина
А в метро, а в купе поезда? Из магазина проще самому выйти , а из купе куда выйти, ехать в коридоре? Общество становится токсичным, особенно если кашлять начнет каждый второй. послековидный кашель обычное явление.
Самая жопа сейчас - это самолеты в Турции/Египты, просто забиты сопливыми кашляющими детьми.
За вчера 465 смертей. За последние 7 дней 2844 смерть, т.е. среднесуточное 406 смертей (на вчера 2904 и 415).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев продолжает уменьшаться - 308 486 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 321 122). Уже опустились ниже пика весенней волны. Количество выздоровевших за вчера на 11811 больше, чем число новых случаев (за позавчера 17433). Сделано 70.081 тестов.
Общее число смертей - 89 901. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 35.787 смерти (почти как от курения ). Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 40,1%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 8 декабря - 30 209 новых случаев заражения и 1181 новая смерть. За 7 декабря было 30 752 новых случая заражения и 1179 новых случаев смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 1 020 811. Максимум был 16 ноября 1 041 627. Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и остановились. Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
Цитрин написав: Это как-то мешает одеть маску чтобы не кашлять на окружающих? В чём сложность одеть маску и кашлять в неё? Кашлять на окружающих во время эпидемии ковида - это как плевать и сморкаться в окружающих...
Дети вполне законно могут кашлять в магазине без маски. Как раз маски и провоцируют приступы кашля, когда микрочастички с масок попадают на слизистую, которая и так ещё не успела полностью восстановиться после болезни.
Кашель - это не показатель, что человек заразен, а как раз наоборот, что его слизистая во рту и горле повреждена, в большинстве случаев после перенесенной болезни, и изредка из-за болезни в активной стадии. В большинстве случаев, как раз вы представляете инфекционную опасность против кашляющих людей, а не они для вас
Типичный пример, мой случай, практически сразу, после моей 2-недельной болезни ковидом, ребёнок принёс из школы какое-то ОРВИ. Меня так обычное ОРВИ ещё ни разу не жучило, вообще потерял голос на неделю. При том, что, если бы до этого не болел ковидом, мог бы и вообще не заразиться. А, так, ворота в организм открыты для любых инфекций.
Кашель в любом случае разбрызгивает ее слюну на много метров, и мне, как посетителю, все равно, обычное у нее ОРВИ или необычное, надо вызывать охрану и пусть валят нахер с магазина