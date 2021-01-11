Додано: Чет 09 гру, 2021 14:03

Цитрин

речь идет о данных за 2020 год, а Вы пытаетесь умножать цифры за 2021, где это уже учтено.



Где ссылка на ВОЗ с официальными 17 млн смертей от ковида, о которых заявлял Hotab?

буду вам благодарен, если вы приведете ссылку, как ВОЗ считает сейчас

цифры за 2021, где это уже учтено

Вы обманываете, сonsidered переводится как "учли". Это слово нельзя перевести как "предлагает".

The COVID TAG considered several statistical models and after assessing performance, interpretability and extensibility proposed a negative binomial regression model.

proposed

предложил

он всего лишь следует предложенному ВОЗ

Критиковать Hotab'а за то, что он выполняет рекомендации ВОЗ ???



Вы обманываете. В указанной Вами цитате нет ни слова о рекомендациях ВОЗ. Вы обманываете. В указанной Вами цитате нет ни слова о рекомендациях ВОЗ.

Здесь критикуется Hotab за приводимую им "избыточную смертность".

вы не одиноки

Более того, там сказано об отличиях на 50-60%. А не "в разы".





21 мая 2021

Реальное число умерших во время пандемии COVID-19 может быть в два - три раза выше официальных цифр. Об этом говорится в ежегодном статистическом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) . Его авторы считают, что в результате пандемии погибли уже в общей сложности 6-8 миллионов человек.

https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403362 Смотрим, что пишет ВОЗ на своем официальном сайте.





По ссылке:

This represents about 60% and 50% more than reported COVID-19 deaths, respectively.

и ни слова о "в 2-3 раза выше официальной" снова фейк.По ссылке:и ни слова о "в 2-3 раза выше официальной"

Но только от вас

At the regional level, COVID-19 excess mortality estimates range from 1.34-1.46 million in the Region of the Americas to 1.11-1.21 million in the European Region in 2020.

("Додано: Вів 07 гру, 2021 12:52") приводил ссылку на статью из The economist). Да, это не данные ВОЗ, но ведь и ВОЗ тоже говорит о том, что официальные данные занижены. И если такое было в 2020-м, то где доказательства, что в 2021-м они были реальными?Я написал вамВы ответилиМожете привести ссылку, где такое написано?Если вы процитируете все предложение, а не только его первую частьто увидите там словочто соответствует написанному мнойГде здесь вы увидели обман от меня?Хорошо, пусть будет не "рекомендации ВОЗ", а "предложения ВОЗ". Такое вас устроит?Когда я написаля имел в виду не только вас,в этой его критике.Вы не обратили внимания в моем посте наПо worldometers на 01.01.2021человек6-8 миллионов человек по сравнению с 2 миллионами человек ну никак не может быть увеличением на 50-60%.Получается, что ВОЗ, когда пишет "официальных цифр", тоже занижает - должно быть "официальных цифр".Фейк? Согласен., т.к. вы опять берете только ту часть, что вам выгодна и утаиваете невыгодное.Прямо перед этим предложением, в том же абзаце написано:Т.е. это касается только 2-х регионов (термин ВОЗа) - Америки и Европы, но кроме них есть еще). Население, уровень медобслуживания, статистика в этих 4-х регионов такая же, как в первых 2-х?Кстати,статистике по смертям (- Канаде, Мексике, Колумбии и Аргентине () иНорвегии, Великобритании, Бельгии, Германии, Австрии, Словакии и Латвии (),- Корее, Японии и Австралии -И еще разСкрин по, но и по всем остальным -для Украины аналогично - серый фон с всплывающим окошком "" ("").