Hotab написав:

Тем более, что цифра наверняка ещё ниже. Мы не знаем

..........В 2019 году официально умерло 581114, а коэффициент смертности 14.7В 2020 году умерло 616835, а коэффициент смертности 15.9Легко вычисляем цифру(без ОРДЛО) ,которую использует Держстат:В 2019 году - 39531565В 2020 году - 38794843Хотелось бы в коэффициентах смертности больше знаков после запятой, для точности, но как есть., сколько украинцев ,выезжая навсегда, прихватило с собой укр.паспорт.