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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:10
Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной дозы вакцины от коронавируса с средины января следующего года.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает "Суспильне".
"Бустерную дозу Минздрав планирует делать с средины января. Планируется по группам риска разрешить третью бустерную дозу. Но это не связано с "Омикроном", - сказал он.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 14:24
Вкладчик1234 написав:
Помните, как "альфа" всех валила прямо на улице? Трупы закапывали на необитаемых островах. На Манхеттене - колонны из рефрижераторов. Над Китаем - смог от крематориев.
И где это всё?
В пам'яті антиваксів. Збережемо цей вимираючий вид!
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Додано: Нед 12 гру, 2021 14:36
Вкладчик1234 написав:
где это всё?
в табличках статистики viewtopic.php?p=5354280#p5354280
То что перестали показывать морги не означает что закончились трупы. Зачем показывали тоже вопрос, ещё бы на экскурсии водили, но то такое,
у СМИ свои законы, если висит в кадре ружье, значит оно должно выстрелить. Хорошо продаются только свежие новости. 5 млн смертями от ковида уже никого не удивишь.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:37
Hotab написав:
..........
В 2019 году официально умерло 581114, а коэффициент смертности 14.7
В 2020 году умерло 616835, а коэффициент смертности 15.9
Легко вычисляем цифру среднегодового населения Украины
(без ОРДЛО) ,которую использует Держстат:
В 2019 году - 39531565
В 2020 году - 38794843
Хотелось бы в коэффициентах смертности больше знаков после запятой, для точности, но как есть.Тем более, что цифра наверняка ещё ниже. Мы не знаем
, сколько украинцев ,выезжая навсегда, прихватило с собой укр.паспорт.
К сожалению, мы не знаем слишком много. И ещё долго не будем знать. Перепись перенесли в очередной раз, теперь, кажется, на 2023. Если даже состоится, то результаты будут не раньше 2024.
Эта оценка... Я с тем же успехом могу назвать цифры от 35 до 39 млн. (а, может, и ниже). Поэтому привожу расчёты для вариантов 35 и 40-41 млн. 35 для верхней оценки, 40-41 для того, чтобы не упрекали в подтасовке.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:41
Hotab написав:
........
Так что тут задача понять хотя бы, сколько осталось на неподконтрольной. Это, я так понимаю, держстат имеет.
Не уверен.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:45
Faceless написав: safonovstanislav написав: IgA написав:
А якщо я скажу що всі антивакси в дитинстві боялись шприців та білих халатів, потім вони виросли, а страх залишився.
А вы не задумывались, что боятся обычно не без причины. Пробовали лечить зубы без анастезии? А я пробовал, не по своей воле. Бесплатные школьные стоматологи, которым доверились мои родители и не такое придумают. Боль просто невыносимая. Причём, полечили тогда в детстве зубы так, что все леченые ими коренные зубы сразу же и повыподали. Это только один из ярких эпизодов. А такой был далеко не один, и ещё далеко не с одним человеком из окружения
Мне никогда не делали анестезию, и ничего в принципе
А Вы лечили зубы в Союзе?
Имею ввиду те времена и оборудование (бормашину) того времени?
Должен заметить о-о-очень неприятно.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:46
Во даёт чел
Житель Новой Зеландии за деньги десять раз привился от коронавируса вместо других людей. Об этом сообщает Stuff.
Так, мужчина вакцинировался в течение дня в разных центрах вакцинации, где он получил десять прививок от коронавируса.
В министерстве здравоохранения страны уже заявили, что обеспокоены данной ситуацией, в связи с чем полиция уже начала расследование.
Профессор Оклендского университета Никки Тернер утверждает, что на данный момент неизвестно, насколько опасно введение такого количества доз за короткий промежуток времени.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:49
yanyura написав: Igneus написав:
viewtopic.php?p=5354062#p5354062
orest написав:
До речі, щодо "Курсу"
. Там модератори не панькаються, є жорсткими і принциповими. Там важко уявити такий розгул, грубість і повне демонстративне ігнорування правил форуму і елементарних норм цивілізованого діалогу
.
А я-то думал, кто постоянно писал жалобы на посты budivelnik
'а, отправляя его таким образом в очередной бан и запугав так, что он уже боится здесь писать?
А ларчик просто открывался! (с)
Спасибо вам, что боретесь против оскорблений на форуме!
Хороший троллинг))
Но я думаю вы понимаете, что наш борец за чистоту форума ни разу не тыцнул "жалоба" на дерьмо , льющееся из лагеря антиваксов. Ни тонны от строителя, ни флероватые. Вот такое выборочное понятие "чистоты форума"
.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:54
flyman написав:
Отсебя добавлю, тех кто сделал прививки поздравляю, вас нае Бали.[/i]
Выявлена ещё одна опасная побочка вакцинации. Уколотый заговорил сам с собой.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:57
kwon написав:
Во даёт чел
Житель Новой Зеландии за деньги десять раз привился от коронавируса вместо других людей. Об этом сообщает Stuff.
Так, мужчина вакцинировался в течение дня в разных центрах вакцинации, где он получил десять прививок от коронавируса.
В министерстве здравоохранения страны уже заявили, что обеспокоены данной ситуацией, в связи с чем полиция уже начала расследование.
Профессор Оклендского университета Никки Тернер утверждает, что на данный момент неизвестно, насколько опасно введение такого количества доз за короткий промежуток времени.
10 раз вколоти фізрозчин з непонятною жижою, мда... а може там просто фізрозчин
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