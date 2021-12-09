За вчера 238 смертей. За последние 7 дней 2589 смертей, т.е. среднесуточное 370 смертей (на вчера 2787 и 398).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.
Число активных случаев продолжает уменьшаться - 272 152 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 278 741). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 20 октября. Количество выздоровевших за вчера на 6351 больше, чем число новых случаев (за позавчера 15728). Сделано 40.521 тестов.
Общее число смертей - 91 027. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 36.913 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 44,5%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 11 декабря - 29 929 новых случаев заражения и 1132 новых случая смерти. За 10 декабря было 30 288 новых случаев заражения и 1171 новая смерть. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 986 058. Максимум был 16 ноября 1 041 627. Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное. Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 гру, 2021 16:14, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Ну що ваки? Я чіпований і з ГРВЗ вже 4й день. Як так?
3 суток назад сделал 1й укол pfizer. Такое впечатление, что словил абсолютно все побочки. Первую ночь вообще не спал из-за бессоницы, на следующий день спутанность сознания (трудно было даже понять кто я и где я, не говоря уже о том, чтоб хоть как-то собраться с мыслями). Температура, и то, что рука до сих пор болит - то такое. А, вот, то, что начало изредка колоть сердце, чего никогда в жизни раньше не было - это вообще пугает. Особенно учитывая вот это "Проблемы с сердцем встречались очень редко — на каждый миллион введенных вторых доз вакцины приходится 12,6 случаев поражений сердечной мышцы". Или врут, или я - "везунчик".
Вирус не убил. А показательно сдохнуть от вакцинации вообще не хочется.
у меня ребёнок 13 лет 1й пфайзер не заметил, после 2го была пол суток температура 38
safonovstanislav написав:
IgA написав:А якщо я скажу що всі антивакси в дитинстві боялись шприців та білих халатів, потім вони виросли, а страх залишився.
А вы не задумывались, что боятся обычно не без причины. Пробовали лечить зубы без анастезии? А я пробовал, не по своей воле. Бесплатные школьные стоматологи, которым доверились мои родители и не такое придумают. Боль просто невыносимая. Причём, полечили тогда в детстве зубы так, что все леченые ими коренные зубы сразу же и повыподали. Это только один из ярких эпизодов. А такой был далеко не один, и ещё далеко не с одним человеком из окружения
у меня где то в 1972 году ставили пломбы в 2 коренных, стоят до сих пор, в середине 90х поставил на них коронки...
Да, тут не помню кто сильно переживал за Венгрию. Похоже пик они уже прошли. Во всяком случае и ежедневная смертность (по 7-дневной средней) и число активных случаев начали снижаться. И хочу сразу предупредить, завтра, вероятно, будет высокая цифра смертности - у них какая-то особенность статистики. Раз в 7 дней большая смертность. Во всяком случае, до сих пор было так. Похоже, в понедельник дают сумму за 3 дня - субботу-понедельник.
Новозеландец за денежное вознаграждение вакцинировался от коронавируса вместо других людей. Об этом сообщает газета New Zealand Herald. В настоящее время этот инцидент расследуется Министерством здравоохранения Новой Зеландии. О мошенничестве также сообщили в полицию.
По данным журналистов, мужчина посетил несколько центров вакцинации в течении дня и получил 10 доз вакцины вместо других людей. Медики рекомендуют мошеннику немедленно обратиться в больницу и пройти полное обследование. ......... В Минздраве Новой Зеландии не сообщили, где конкретно и каким образом мужчина мог получить столько доз вакцины. Впрочем, там отметили, что усиление проверок относительно того, кто именно получает вакцину, может сработать против кампании по иммунизации людей, так как в стране есть несколько категорий граждан, не имеющих документов с фотографией (?) пишет издание Stuff.
В мае этого года в итальянской Тоскане 23-летней женщине ошибочно ввели шесть доз вакцины "Файзер", после чего медики в течение суток тщательно наблюдали за ней. Как рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, где наблюдалась пострадавшая, пациентку выписали на следующий день. У нее не было сопутствующих заболеваний, и она хорошо себя чувствовала.