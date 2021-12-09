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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4645464646474648 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Нед 12 гру, 2021 15:58 Hotab написав: flyman написав:

Отсебя добавлю, тех кто сделал прививки поздравляю, вас нае Бали.[/i] Отсебя добавлю, тех кто сделал прививки поздравляю, вас нае Бали.[/i]



Выявлена ещё одна опасная побочка вакцинации. Уколотый заговорил сам с собой. Выявлена ещё одна опасная побочка вакцинации. Уколотый заговорил сам с собой.

там було вище написано: "перепост"

Хотаб в черговий раз прочитав букви, але не зміг скласти слово. там було вище написано: "перепост"Хотаб в черговий раз прочитав букви, але не зміг скласти слово. flyman

Повідомлень: 27198 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1341 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 гру, 2021 16:11 Хроника приближения к 50.



За вчера 238 смертей.

За последние 7 дней 2589 смертей, т.е. среднесуточное 370 смертей (на вчера 2787 и 398).



За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.

За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.

За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.

За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.



Число активных случаев продолжает уменьшаться - 272 152 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 278 741). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 20 октября. Количество выздоровевших за вчера на 6351 больше, чем число новых случаев (за позавчера 15728). Сделано 40.521 тестов.



Общее число смертей - 91 027.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 36.913 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 44,5%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.



Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 11 декабря - 29 929 новых случаев заражения и 1132 новых случая смерти. За 10 декабря было 30 288 новых случаев заражения и 1171 новая смерть. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 986 058. Максимум был 16 ноября 1 041 627.

Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.

Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 гру, 2021 16:14, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 21032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4637 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 гру, 2021 16:11 safonovstanislav написав: flyman написав: Ну що ваки?

Я чіпований і з ГРВЗ вже 4й день.

Як так? Ну що ваки?Я чіпований і з ГРВЗ вже 4й день.Як так?

3 суток назад сделал 1й укол pfizer. Такое впечатление, что словил абсолютно все побочки. Первую ночь вообще не спал из-за бессоницы, на следующий день спутанность сознания (трудно было даже понять кто я и где я, не говоря уже о том, чтоб хоть как-то собраться с мыслями). Температура, и то, что рука до сих пор болит - то такое. А, вот, то, что начало изредка колоть сердце, чего никогда в жизни раньше не было - это вообще пугает. Особенно учитывая вот это "Проблемы с сердцем встречались очень редко — на каждый миллион введенных вторых доз вакцины приходится 12,6 случаев поражений сердечной мышцы". Или врут, или я - "везунчик".



Вирус не убил. А показательно сдохнуть от вакцинации вообще не хочется. 3 суток назад сделал 1й укол pfizer. Такое впечатление, что словил абсолютно все побочки. Первую ночь вообще не спал из-за бессоницы, на следующий день спутанность сознания (трудно было даже понять кто я и где я, не говоря уже о том, чтоб хоть как-то собраться с мыслями). Температура, и то, что рука до сих пор болит - то такое. А, вот, то, что начало изредка колоть сердце, чего никогда в жизни раньше не было - это вообще пугает. Особенно учитывая вот это "Проблемы с сердцем встречались очень редко — на каждый миллион введенных вторых доз вакцины приходится 12,6 случаев поражений сердечной мышцы". Или врут, или я - "везунчик".Вирус не убил. А показательно сдохнуть от вакцинации вообще не хочется.

у меня ребёнок 13 лет 1й пфайзер не заметил, после 2го была пол суток температура 38



safonovstanislav написав: IgA написав: А якщо я скажу що всі антивакси в дитинстві боялись шприців та білих халатів, потім вони виросли, а страх залишився. А якщо я скажу що всі антивакси в дитинстві боялись шприців та білих халатів, потім вони виросли, а страх залишився.

А вы не задумывались, что боятся обычно не без причины. Пробовали лечить зубы без анастезии? А я пробовал, не по своей воле. Бесплатные школьные стоматологи, которым доверились мои родители и не такое придумают. Боль просто невыносимая. Причём, полечили тогда в детстве зубы так, что все леченые ими коренные зубы сразу же и повыподали. Это только один из ярких эпизодов. А такой был далеко не один, и ещё далеко не с одним человеком из окружения А вы не задумывались, что боятся обычно не без причины. Пробовали лечить зубы без анастезии? А я пробовал, не по своей воле. Бесплатные школьные стоматологи, которым доверились мои родители и не такое придумают. Боль просто невыносимая. Причём, полечили тогда в детстве зубы так, что все леченые ими коренные зубы сразу же и повыподали. Это только один из ярких эпизодов. А такой был далеко не один, и ещё далеко не с одним человеком из окружения



у меня где то в 1972 году ставили пломбы в 2 коренных, стоят до сих пор, в середине 90х поставил на них коронки... у меня ребёнок 13 лет 1й пфайзер не заметил, после 2го была пол суток температура 38у меня где то в 1972 году ставили пломбы в 2 коренных, стоят до сих пор, в середине 90х поставил на них коронки... edvardd

Повідомлень: 6688 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 гру, 2021 16:27 Да, тут не помню кто сильно переживал за Венгрию.

Похоже пик они уже прошли. Во всяком случае и ежедневная смертность (по 7-дневной средней) и число активных случаев начали снижаться.

И хочу сразу предупредить, завтра, вероятно, будет высокая цифра смертности - у них какая-то особенность статистики. Раз в 7 дней большая смертность. Во всяком случае, до сих пор было так. Похоже, в понедельник дают сумму за 3 дня - субботу-понедельник. ЛАД 2 Повідомлень: 21032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4637 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 гру, 2021 17:01

Новозеландец за денежное вознаграждение вакцинировался от коронавируса вместо других людей. Об этом сообщает газета New Zealand Herald. В настоящее время этот инцидент расследуется Министерством здравоохранения Новой Зеландии. О мошенничестве также сообщили в полицию.



По данным журналистов, мужчина посетил несколько центров вакцинации в течении дня и получил 10 доз вакцины вместо других людей. Медики рекомендуют мошеннику немедленно обратиться в больницу и пройти полное обследование.

.........

В Минздраве Новой Зеландии не сообщили, где конкретно и каким образом мужчина мог получить столько доз вакцины. Впрочем, там отметили, что усиление проверок относительно того, кто именно получает вакцину, может сработать против кампании по иммунизации людей, так как в стране есть несколько категорий граждан, не имеющих документов с фотографией (?) пишет издание Stuff.



В мае этого года в итальянской Тоскане 23-летней женщине ошибочно ввели шесть доз вакцины "Файзер", после чего медики в течение суток тщательно наблюдали за ней. Как рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, где наблюдалась пострадавшая, пациентку выписали на следующий день. У нее не было сопутствующих заболеваний, и она хорошо себя чувствовала.

https://www.9tv.co.il/item/37394 ЛАД 2 Повідомлень: 21032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4637 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4645464646474648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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