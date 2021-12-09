safonovstanislav написав:

ЛАД написав: safonovstanislav

Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя. Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя.

Я вообще думал, что до меня не доберутся, не выкрутят руки, чтоб вакцинировался.А теперь, получается, или вакцинируешься, или не выездной из страны. Прям какой-то мировой заговор, т. к. именно принимающие страны не пускают невакцинированных, а не Украина не выпускает.Как это называть? Ласково? Укольчик вакцинушкой? Мировой заговор, с целью показать людям их место в этой жизни. Уже и до детей в следующем году доберутся. Типа, или делайте как говорим, или будем вас лишать благ цивилизации, пока принуждение всё-таки не сработает. А то, привыкли к вольной жизни