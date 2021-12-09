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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474648464946504651>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:41

Немного новостей из Австрии:
https://www.heute.at/s/13-corona-tote-i ... -100178446
Von den 16 Corona-Toten waren immerhin 13 Patienten geimpft, es starben zehn Männer und sechs Frauen.

Из 16 погибших от коронавируса, как минимум 13 пациентов были вакцинированы, десять мужчин и шесть женщин погибли.


13/16 = 81.25%

Австрия:
Населення 9 081 тис.
Кількість вакци­нованих 71,24 %
Повністю вакци­новано 67,99 %


Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.

  safonovstanislav написав:Я вообще думал, что до меня не доберутся, не выкрутят руки, чтоб вакцинировался.
А теперь, получается, или вакцинируешься, или не выездной из страны. Прям какой-то мировой заговор, т. к. именно принимающие страны не пускают невакцинированных, а не Украина не выпускает.


Почему Вы думаете, что с уколизацией Вас будут пускать?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:52

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:safonovstanislav
Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя. :)

Я вообще думал, что до меня не доберутся, не выкрутят руки, чтоб вакцинировался.
А теперь, получается, или вакцинируешься, или не выездной из страны. Прям какой-то мировой заговор, т. к. именно принимающие страны не пускают невакцинированных, а не Украина не выпускает.
Как это называть? Ласково? Укольчик вакцинушкой? Мировой заговор, с целью показать людям их место в этой жизни. Уже и до детей в следующем году доберутся. Типа, или делайте как говорим, или будем вас лишать благ цивилизации, пока принуждение всё-таки не сработает. А то, привыкли к вольной жизни

В принципе называйте, как хотите.
Но потом не жалуйтесь, что у Вас из-за собственных психов "все враги-культисты-инопланетяне, теперь будут охотиться за мной. Вроде бы и понимал, что бред. Постоянно мысли, зачем я здесь, кто я такой".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:54

  Цитрин написав:Почему Вы думаете, что с уколизацией Вас будут пускать?

Думаю, что без неё, точно пускать не будут. Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз. В ужесточение - верю. В послабление - с трудом верится.

Уже, конечно, было такое, что Нидерланды взвыли от отсутствия туристов. Какое-то время пускали всех подряд без вакцин и пцр. Видимо, у них совсем беда без наших денег. Но, это скорее кратковременное исключение из правил
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:57

  safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.


А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

выкатили список МСС, подходящих для траты будущей тысячи:
Культура — 5942, 7832, 7922, 7929, 7991;
Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиатранспортом — 4112;
Физическая культура и спорт — 4511, 7941,
с ветки монобанка про то куда тратить ковидную тысячу. Я так понимаю из полезного только жд и бассейн. Хоть бы аквапарк включили с книжкой в джакузи поваляться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:42

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.


А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...

У нас было запланировано увеселительное путешествие Германия+Нидерланды. Но, по сообщениям из тех мест, там настолько отжучили местное население из-за ковида, что даже рождественские ярмарки запретили и ловить там сейчас особо нечего. Надеюсь, что весной хотя бы парки аттракционов пооткрывают. Ну, а Таиланд - это вообще страна мечты. Самое лучшее место на планете с самыми лучшими людьми, лучшей природой и низкими ценами. Уже надоело в Украине сидеть. Ещё и решили новую пугалку под новый год запустить - "соседи нас идут завоёвывать". Как будто ковида было мало.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных


Ах ужас какой!!! Даже все три учетки ромасиков (включая просто вернувшиеся, включая вернувшиеся и забаненные повторно, все три поняли , что смерти надо смотреть в разрезе по возрастам, а одна учётка Цитрина все никак.
Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:47

  safonovstanislav написав:
  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.


А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...

У нас было запланировано увеселительное путешествие Германия+Нидерланды. Но, по сообщениям из тех мест, там настолько отжучили местное население из-за ковида, что даже рождественские ярмарки запретили и ловить там сейчас особо нечего. Надеюсь, что весной хотя бы парки аттракционов пооткрывают. Ну, а Таиланд - это вообще страна мечты. Самое лучшее место на планете с самыми лучшими людьми, лучшей природой и низкими ценами. Уже надоело в Украине сидеть. Ещё и решили новую пугалку под новый год запустить - "соседи нас идут завоёвывать". Как будто ковида было мало.

Не везде. Запрет в Баварии, Саксонии, может, ещё где.
На севере работают. Позавчера друзья прилетели из Гамбурга - хорошо погуляли, довольны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:48

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных


Ах ужас какой!!! Даже все три учетки ромасиков (включая просто вернувшиеся, включая вернувшиеся и забаненные повторно, все три поняли , что смерти надо смотреть в разрезе по возрастам, а одна учётка Цитрина все никак.
Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все. :lol:

Там вообще могучая статистика, даже комментировать не стал. :)
Так же как было по Венгрии смерти за 6 число, а потом оказывается, что это, скорее всего, сумма за 3 дня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:05

  Hotab написав:Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все. :lol:


ну я так и понял...
Цитрин
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